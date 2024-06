Primera amenaza de abandono en 'Supervivientes All Stars': "El domingo decides si te vas"

Al principio del estreno de Supervivientes All Stars durante la noche del jueves, Adara Molinero declaró estar muy asustada de cara a la aventura. Aún no se había montado en el helicóptero, y ya entró en pánico.

Mientras sus compañeros saltaban por parejas, ella se desmoronó en el helipuerto. Olga Moreno fue quien intentó consolarla: "No seas tonta, respira y llora todo lo que tengas que llorar. Esto será un diita, más y otro más".

Molinero se negó en varias ocasiones a subirse en el helicóptero, pero finalmente cedió. Acompañada por Bosco Martínez-Bordiú, que no dejó de animarla, decidió no tirarse. "He estado aquí hace poco tiempo y tengo terror, esto es durísimo", declaraba la joven.

"El domingo presento el programa, si quieres, ese día decides si vuelves a España", intentó llegar a un acuerdo Jorge Javier Vázquez desde el plató. Adara negaba con la cabeza: "No me voy a tirar".

Con la amenaza de abandonar el concurso el mismo día del estreno, se intentó justificar: "Me da miedo el hambre, estar tirada en la arena, todo". Así las cosas, Jorge Javier le anunció que el helicóptero daría la vuelta. "No quiero empujarte a hacer algo que no quieres", le decía.

El presentador se disculpó por haber bromeado con ella previamente. "Pensaba que eran los nervios previos, no que fuera tan fuerte", aseguraba Jorge. Laura Madrueño también lamentó la decisión de la subcampeona de la edición de 2023: "Me da una pena terrible".