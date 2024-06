La presunta víctima del chico que denunció a los Petazetaz por agredirle con una bengala: "Me puso el miembro en la cara"

El caso de los Petazetaz, los influencers acusados de, presuntamente, drogar y violar a varias menores de edad, no deja de sorprender. Ahora, uno de los denunciantes de los creadores de contenido se ha convertido en otro supuesto agresor tras la denuncia de algunas mujeres.

Se trata de Raúl, el joven que contactó con Vamos a ver para hacer saber que los Petazetaz le habían drogado e introducido una bengala en el ano, lo que le produjo fuertes quemaduras. Sin embargo, hace solo unos días, la versión de este joven se caía por completo.

Otra joven apareció en el programa de Telecinco para asegurar que si los influencers habían decidido introducir una bengala en el ano de Raúl era porque este, previamente, había intentado drogarla para violarla: "Cuando Raúl se despertó, lo primero que hizo fue ponerse a llorar. Decía que yo no quería estar con él. Se puso a cuatro patas y empezó a decir, contento, no sé qué de su culo. Al rato, cuando se vio las quemaduras, empezó a gritar y a insultarnos. Decía que todo era por mi culpa, pero era por las drogas".

Sin embargo, esta joven aseguró que no había denunciado este episodio de intento de agresión sexual. Algo que sí ha hecho Marta que, este martes, ha contactado en directo con Vamos a ver para contar su caso: "Es irónico porque conocí a Raúl para hablar sobre los Petazetaz, quedamos en mi casa para hablar sobre lo sucedido".

"Él, por precaución, vino con un amigo porque se pensaba que se la estaba jugando con algo de Hernán. Yo tomé, por mi propia voluntad, de esta droga y ya llegó un momento que no me acuerdo y me cuentan estos dos chicos que Raúl me había puesto el miembro en la cara y que dijo que hubiese mantenido relaciones conmigo", ha agregado Marta.

"Raúl estaba insistente, pero yo no le di bola. Pensé que no iba a hacer nada. Nadie sabe cuánta cantidad de droga hay que tomar para quedarse inconsciente, pero uno sabe que cuando se toma esto hay que cuidar a la persona y no hacer este tipo de cosas. Él me estuvo tocando y no llegó a más gracias a los chicos que también estaban en mi casa", ha destacado la joven.

"Cuando recuperé el sentido, estos chicos me contaron lo que me pretendían hacer y Raúl se fue. No sé si me grabó, pero cuando se ha enterado de que le he denunciado sí que ha confesado a uno de estos chicos que tiene vídeos conmigo y que yo no soy consciente de ellos. Estoy más tranquila, pero el chico me ha llamado para pedirme que retire la denuncia, que están enfadados con él. Me ha dicho que diga que era mentira", ha sentenciado Marta.