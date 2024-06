El preso que destapó la supuesta corrupción en la cárcel de Puerto III asegura estar recibiendo presiones: "Me han amenazado"

La trama de corrupción destapada por un preso y su madre es la cárcel Puerto III, ubicada en El Puerto de Santa María, Cádiz, ha generado un gran revuelo en nuestro país. Tal como han apuntado en diferentes medios de comunicación, los funcionarios estarían pidiendo dinero a los reos para otorgarles ciertos beneficios penitenciarios.

Las tarifas irían desde los 9.000 hasta los 15.000 euros, en función del nivel económico del preso y de lo que este quisiera conseguir. Sin embargo, unos días después de haber hecho pública esta trama, el preso ha asegurado estar siendo amenazado.

"Me ha llegado el parte grave, ¿vale? A mí no me pueden registrar la celda sin estar yo presente. Además, me han hecho un cacheo integral sin firmar ningún tipo de papel. Encima, me han amenazado con pegarme un puñetazo en el pecho. Tengo tres días para alegar cualquier cosa, a ver qué cojones hago porque, claro, esto es una mancha ahora", asegurado el reo en un audio al que ha tenido acceso En boca de todos.

Así, el matinal de Cuatro ha contactado con Carolina, madre del preso: "Estoy ya bastante cansada de esta corrupción y tengo mucho que contar. Todo comienza desde la denuncia que le ponen a mi hijo. Un abogado corrupto que conoce a Miguel Ángel, el exdirector de la cárcel, que me dijo que iba a ayudar a mi hijo y, sin embargo, lo ha encerrado".

Además, Carolina ha apuntado lo que le aconsejó este letrado: "Me dijo: 'Lleva a tu hijo a la prisión de Botafuegos, que el director es íntimo amigo mío y puedes ver a tu hijo cuando tú quieras; a los ocho meses tu hijo está en la calle, te lo garantizo'".

En cuanto a las represalias que está viviendo su hijo por lo que ocurre en Puerto III, la mujer ha sentenciado: "Mi hijo no consume drogas, por lo que no pueden decir que ha fallecido ni que va a fallecer por sobredosis, como tantos presos que han pasado por Puerto III". Finalmente, Carolina ha asegurado que alguien tuvo que colocar la droga en la celda de su hijo para, así, acusarle con un parte grave.