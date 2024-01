El presidente de La Sociedad Científica de Investigación de la Conciencia defiende los poderes de la médium Anne Germain

Anne Germain y su "negocio" se han convertido en los protagonistas de los últimos días. La autodenominada médium ha acaparado la prensa social gracias a sus poderes místicos y los supuestos milagros que ya ha obrado. Y es que no son pocos los que aseguran haber sido beneficiarios de sus logros. Aunque todo sea en realidad una estafa.

Prueba de ello fue la trampa que le tendió el periodista David Cuevas de Espejo Público. El hombre le preguntó por su abuela "fallecida" aunque en realidad estaba viva. Así, gracias a las preguntas que fue haciéndole durante su conversación, pudo demostrar como todo su trabajo no era más que una mentira.

Gracia a su método, Anne ha conseguido ganar más de un millón de euros. Desde programas de televisión, shows, sesiones privadas e incluso merchandising. Solo con las primeras sesiones podría obtener un beneficio de hasta 40.000 euros. Toda su riqueza está gestionada por una Sociedad Limitada y del Instituto Anne Germain con sede en Alicante, aunque desde que se destapase la verdad, la médium traspasó el local.

Ante las pruebas que demuestran la falsedad de su trabajo, el citado programa se pudo en contacto con José Tomás Carrión, presidente de la Sociedad Científica de Investigación de la Conciencia, quien ha asegurado que los poderes de Anne son completamente ciertos. El hombre, como así ha contado en el espacio de las mañanas de Antena 3, ha explicado que la mujer hace "cosas increíbles".

Sin embargo, no puede “hablar” sobre el certificado de autenticidad que emite Sociedad Científica de Investigación Psíquica en el que se demuestra que Germain está acreditada como médium. "No me han autorizado a hablar de ese tema, así que no voy a hablar", ha respondido de manera rotunda el hombre después de explicar que el "Certificado de Facultades Meidúmnicas" se emitió en 2019, pero que él solo lleva siendo presidente desde 2023.