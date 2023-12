Miriam Noguera, portavoz de Junts per Catalunya, apuntó en el Congreso de los Diputados a ciertos periodistas "con nombres y apellidos" de "contribuir a la estafa contra el independentismo catalán".

Entre ellos nombró a comunicadores como Antonio Ferreras, Mauricio Casals y Ana Rosa Quintana. Así, la presentadora de TardeAR ha contestado este miércoles a la política: "Les quiero decir una cosa: me la sopla. Me da igual lo que diga esta señora".

Ana Rosa ha apuntado que su indiferencia se debe a que responde ante Carles Puigdemont: "Me da lo mismo, entre otras cosas porque está haciendo de portavoz de su jefe, que es un señor que todavía es delincuente, aunque luego lo amnistiarán".

No obstante, Ana Rosa ha provechado para señalar al resto de políticos presente en el discurso de Noguera: "Me preocupan los cómplices. Me preocupa que esté diciendo esto y que haya un gobierno entero y muchos diputados y todos estén callados".

Finalmente, la presentadora de Telecinco ha utilizado una comparación de la traición de Judas que ya utilizó otro político: "Ya lo dijo Gabriel Rufián: las siete monedas de plata".