Por qué Oriana recibió medicación y entró en la casa de 'GH VIP' cuando abandonó: "Nadie puede tocar sus pertenencias"

El polémico abandono de Oriana Marzoli sigue generando reacciones. Después de que este viernes Así es la vida anunciase que la joven abandonaba la casa, y ella negara categóricamente que se trataba de un abandono voluntario y que emprendería acciones legales, Telecinco emitió el domingo un vídeo editado en el que se ve algunos momentos de la venezolana en el confesionario y visiblemente alterada.

Sin embargo, ella volvió a emitir un comunicado en el que contraatacaba, haciendo referencia al espacio en el que ha participado. "¿Por qué hablaba yo así? ¿De qué me quejaba realmente? Que cuenten qué se nos pidió a los concursantes antes de entrar al reality, qué normas no estaban siendo acatadas. En fin, muy fácil subir un vídeo editado eh… Os invito a subir el real y a no quitarme el micrófono cuando salgo a hablar con producción, yo no miento. Repito que jamás ha salido de mi boca quiero abandonar el reality/concurso. Nunca. Que me dejen de usar", aseguraba la influencer.

El lunes, con Lara Álvarez al frente del Última hora, la cadena emitió la que sería la secuencia completa del abandono, unas imágenes inéditas del confesionario en el que la concursante decidía poner fin a su reality y, de paso, contó cómo es el protocolo que se activa cuando un participante toma dicha decisión.

"Es un proceso largo que comienza cuando un concursante responde 'sí' a la pregunta de: '¿te quieres ir del concurso?'. El viernes Oriana activó el protocolo y todo se puso en marcha. Y tal y como le pide al Súper, sale del confesionario a una sala anexa que Gran Hermano tiene habilitada para este tipo de situaciones".

"Es aquí cuando Oriana traslada a la organización que cambiaría de idea si se cumplen una serie de exigencias. Se le escucha y mientras se trasladan sus peticiones a la cadena de mando dejamos que Oriana regrese a la casa dónde se encuentran sus compañeros ensayando la prueba semanal. Tras realizar la consulta de las exigencias de Oriana se deniegan por completo por ser incompatibles con GH y una vez ella entiende que esas exigencias no han sido satisfechas, mantiene su decisión de irse, ahora sí, sin vuelta atrás".

Entonces, aclara por qué la joven entró de nuevo a la casa: "Vuelve a entrar en la casa ya que considera que nadie puede tocar sus pertenencias pero, eso sí, sin contacto con sus compañeros". Así pues, explicó Lara, "esta es la secuencia de los hechos. . La fotografía completa".

Además, GH quiso dejar claro por qué le dio "la pastilla" que la propia venezolana reveló que le habían ofrecido. "También queremos destacar que el programa dispone de atención médica continuada. Los concursantes son atendidos por un equipo médico independiente que realizan un diagnóstico y, de ser necesario, preescriben el tratamiento o medicación que consideran adecuado. Dicho esto, la vida en directo continúa", concluía Lara Álvarez.