Por qué Dani Mateo no está participando en 'El Intermedio'

Desde hace unas semanas, Dani Mateo ha dejado de aparecer en su habitual colaboración en El Intermedio. Pero no solo se ha ausentado del programa de Wyoming, sino también de Zapeando. El barcelonés lleva desde 2011 colaborando en El Intermedio y también es el encargado de conducir el programa cuando Wyoming falta. Además, desde 2019 está al frente del espacio de tarde de La Sexta de Zapeando, cuando sustituyó a Frank Blanco.

También llamó la atención su ausencia en la celebración de 18º aniversario que El Intermedio celebró a principios de mayo en el Florida Park de Madrid.

Equipo de 'El Intermedio'. ATRESMEDIA

Un accidente con el coche

La celebración del programa especial de El Intermedio el jueves 9 de mayo por su 18º aniversario estuvo encabezada por Wyoming y Sandra Sabatés, que estuvieron acompañados de colaboradores actuales y algunos que estuvieron en el programa, pero faltó uno: Dani Mateo.

El catalán quiso estar presente en la celebración, pero como no pudo ir, envió un vídeo desde su casa donde explicaba el motivo de su ausencia de El Intermedio, pero también de Zapeando.

"Os mando un mensaje desde mi lecho. Pero no es porque esté cansado y me haya quedado en cama. No hombre no, soy un profesional", afirmó Mateo.

Dani Mateo, en 'El Intermedio'. ATRESMEDIA

"Yo solo duermo durante el programa, en los ratitos en los que no salgo yo. Si estoy aquí es porque he tenido un pequeño accidente, un problema con el coche. Más bien el coche conmigo, yo estoy mal, pero tendríais que ver como ha quedado él...", comentó el colaborador del programa.

Y bromeó diciendo: "En cualquier caso, debo descansar, debo recuperarme. No solo de este accidente, sino de estos 18 años de El Intermedio, que me han hecho casi más daño".

Miki Nadal, su sutituto

Mientras que el hueco dejado por Mateo está siendo cubierto por el resto de colaboradores de El Intermedio, en Zapeando su baja era más difícil de cubrir al ser el presentador.

Al final ha sido Miki Nadal el elegido para conducir el programa de La Sexta hasta que el presentador titular se recupere y puedo volver a sentarse en la mesa junto al maño, Valeria Ros o Quique Peinado, entre otros.