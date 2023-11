Polémica por un belén inclusivo que tiene dos San José y ninguna Virgen María: "Hemos intentado hacer algo diferente"

A poco más de un mes para la llegada de la Navidad, los artesanos ya preparan sus obras para exponerlas en diferentes concursos. Sin embargo, este miércoles, Espejo Público se ha hecho eco de la polémica por un belén creado en Sevilla.

En este portal de belén se ha decidido visibilizar un nuevo modelo de familia y, por ello, se ha optado por eliminar la presencia de la virgen María y, en su lugar, colocar dos San José.

Tal como ha explicado el creador del belén, al principio tuvo "una gran acogida", pero cuando decidió compartir su obra a través de las redes sociales, comenzó un aluvión de críticas complicadas de soportar.

"Me dicen que soy satánico y que cómo se me ocurre cambiar la Historia", ha apuntado el creador de la escultura. Por su parte, desde el plató del matinal de Antena 3, los colaboradores han apuntado que "vivimos en un país de 'enfadicas'", pese a esto, todos han coincidido en que no es necesario llevar la inclusión a este tipo de representaciones.