Un presentador de Fox News llamado Jesse Bailey Watters ha generado una gran polémica en Estados Unidos, después de una intervención en un debate sobre el posible voto a Kamala Harris en su carrera a la presidencia del país.

Ocurrió en un momento del debate donde el comentarista, que es conocido por sus posturas conservadoras, planteó el hecho de si los hombres pueden votar por una candidata del Partido Demócrata como Harris.

"No veo por qué un hombre debe votar por los demócratas, no es el partido de la virtud, seguridad, de la fuerza, definitivamente no es el partido de la familia", indicó.

Además, en el mismo contexto añadió que los hombres que votan a una mujer solo por ser mujer suelen ser personas con mommy issues (problemas de crianza materna) o que tratan de ser aceptados por otras mujeres.

Su opinión no acabó ahí y añadió un contexto científico, según su apreciación a sus argumentos: "Escuché a un investigador decir el otro día que 'cuando un hombre vota a una mujer, se hace mujer'. Eso dice la ciencia".

En el debate, las palabras del conservador fueron contestados por Dana Perino, también comentarista de la misma cadena, quien se expresó de forma irónica: "Claro, eso es lo que dice la ciencia".

Posteriormente, desde Fox News enviaron una nota a Huffington Post, asegurando que las afirmaciones de Waters se trataban de una broma: "Cualquiera que haya visto el segmento completo puede darse cuenta de que estaba bromeando, lo que también quedó claro más adelante de la discusión".