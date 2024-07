Pilar Vidal sufre una subida de tensión antes de entrar en directo en 'Espejo Público': "He desayunado un café"

Como cada mañana, Espejo Público ha dado por terminada su sección dedicada a la actualidad para dar paso a los temas relacionados con la crónica social. Un apartado presentado por Gema López y en el que la periodista cuenta con la colaboración de otros profesionales.

Así, este jueves, en el sofá de la sección de crónica rosa del matinal de Antena 3, junto a Gema López y Susanna Griso se han sentado Alonso Caparrós y Pilar Vidal.

Sin embargo, justo antes de dar comienzo a la información relativa a la prensa del corazón, Gema López ha apuntado que su compañera, Pilar Vidal, había sufrido un percance minutos antes de entrar en directo.

Tal como han apuntado los colaboradores del programa, Pilar Vidal había sufrido una subida de tensión poco antes de entrar en el plató del matinal. Ante esto, Susanna Griso ha preguntado a su compañera si había desayunado, a lo que Vidal ha respondido: "No, bueno, me he tomado un café".

Tras esto, la presentadora del formato a recomendado a Pilar Vidal que desayune bien y aproveche para descansar bien por las noches, pues este tipo de subidas de tensión pueden estar relacionadas con la falta de sueño y la mala alimentación.