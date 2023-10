Pilar, última expulsada de 'GH VIP', descubre cómo se ha tomado su novio los besos con Luitingo: "Al principio, él te apoyaba"

GH VIP 8 vivió este jueves una intenta gala que tuvo de todo: apuestas para la inmunidad, nominaciones con desafíos y una expulsión que dejó destrozada a la casa. Pilar Llori dijo adiós a sus compañeros, en especial a Luitingo, y descubrió cómo había sentado en el exterior sus besos con él.

"La palabra enamoramiento me parece muy fuerte. Pero sí que me he ilusionado, ¿qué hago?", declaró en plató frente a Marta Flich, a la cual le confesó que esperaba que su relación con el cantante siguiera fuera.

Lo cierto es que la exparticipante de FBoy Island, de HBO Max, dejó a su novio Miguel, con el que llevaba 10 años, a través de un blog escrito. Y es que comenzó a tener sentimientos por su compañero de concurso, algo que terminó en besos, caricias y una relación.

"Me preocupa lo que piensen mis padres, mis hermanas y mi familia. Y necesitaré una conversación", sostuvo la expulsada. "Yo entré sabiendo que me podía pasar esto (...) Él sabía que me podía suceder".

Alba, hermana de Pilar presente en plató, le respondió acerca de la situación del que era su pareja: "Miguel no está. Al principio él te apoyaba. Las cosas suceden por algo, el destino está hecho así. Aunque ahora sea difícil, seguramente todo sea para mejor. Si tú quieres y sientes que tienes que tener una conversación, no sé si él estará".

"Pienso que no va a querer, está ahora mismo desaparecido para todos porque lo ha decidido así", añadió Alba.

La opinión de su hermana sobre Luitingo

Lo cierto es que su hermana fue más que sincera antes de la expulsión y confesó que Luitingo no le gusta para su hermana: "Yo sé que mi hermana no es perfecta y no voy a defender lo indefendible, yo veo comentarios a mi hermana que no están bien hechos, veo que la última noche no se la hizo muy amena, aunque luego diga que 'la camela'".

"De momento yo no he visto ni una vez a mi hermana llamarle inseguro a él y decirle otras cosas como celoso… A mí Jessica me parece una chica muy buena y creo que Luitingo, sin que Jessica se esté dando cuenta, tiene un juego de poner celosa a Pilar", opinó Alba, la cual concluyó diciendo que respeta la decisión que ha tomado su hermana y tiene que superar esto sola.

Luitingo no usa la "vida extra" para Pilar

Tras la entrevista a Pilar, Marta Flich pidió a la expulsada que eligiera a un concursante para proponerle el dilema de la "vida extra", esa segunda oportunidad, pagando 25.000 euros, de que el expulsado vuelva a la casa. Evidentemente, la concursante dijo a Luitingo, el cual estaba roto.

"(Estoy) muy mal, no lo puedo evitar. Se ha portado siempre muy bien conmigo, me ha ayudado mucho, me ha dado muchos consejos y la echo mucho de menos", dijo, entre lágrimas, desde el confesionario.

La presentadora le contó cómo era el trato y le dejó pensando, momento en el que Pilar se lamentó de haberle elegido a él y haberle puesto en ese compromiso.

"Me gustaría que me eligiese, pero... El dinero no se toca, lo hemos dicho desde el principio. (La expulsión) es decisión de la audiencia y, si no es ahora, va a ser la semana que viene", opinó la eliminada.

Finalmente, Luitingo dijo que no, provocando abucheos en plató, pero también aplausos, incluso de la propia expulsada, que se alegraba de la decisión. "Me mataría por que Pilar estuviera aquí conmigo, pero hay mucha gente que necesita el dinero", explicó él. "No puedo jugar con el dinero de la gente".

"Siento de verdad por ella, creo que ella también siente por mí. Una relación no puede tener un precio", concluyó el cantante, visiblemente emocionado.