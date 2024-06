Pilar Alegría se pelea con una avispa en pleno directo en 'La mirada crítica': "¡Que no le pique, que nos hacemos virales!"

Este lunes, la ministra Pilar Alegría ha comparecido en directo en La mirada crítica, desde donde ha analizado toda la actualidad política. Sin embargo, en la conexión con el matinal de Telecinco se ha colado una invitada poco deseada.

Con gesto serio, la política estaba comentando las negociaciones del Gobierno de España con las diferentes comunidades autónomas para abordar la financiación de cada una de ellas. Mientras miraba fijamente a la cámara del programa, la ministra ha comenzado a mover la mano intentando espantar algo que sobrevolaba a su alrededor.

"Perdón, es que está pasando por aquí una avispa", ha comentado Pilar Alegría a Ana Terradillos que, rápidamente, ha respondido: "¡Que no le pique, que no le pique! A ver si la vamos a liar y salimos usted y yo en todos los virales!".

"¿Te imaginas? Este se nos hacía viral rápidamente, efectivamente", ha comentado la ministra, entre risas. Tras estos comentarios y antes de dar por finalizada la entrevista, Terradillos ha recordado: "Entrevista de alto riesgo, si te llega a picar... Yo soy alérgica a las avispas, si me pica, me hace un lío que me río yo...".

"Yo no soy alérgica, pero virales nos hubiéramos hecho, en eso tenías razón", ha tranquilizado la ministra de Educación y portavoz del Gobierno capitaneado por Pedro Sánchez.