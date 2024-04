La Pija y la Quinqui recuerdan algunas de sus mejores anécdotas: "Llegamos a la Moncloa y dice Carlos: '¿Y los reyes, dónde duermen?'"

En la última emisión de Martínez y hermanos, Dani Martínez recibió como invitados a Carlos Areces, Santi Millán y al dúo de La pija y la quinqui. Carlos Peguer y Mariang recordaron en el programa algunas de sus anécdotas más divertidas.

La joven creadora de contenido habló de un percance que en más de una ocasión le ha ocurrido en galas o entregas de premios. "Tengo la mala costumbre de que se me salgan las tetas con cada cosa que me pongo", desveló Mariang, recordando la situación que vivió en el festival de Málaga.

"Se oía: 'Ya vienen los primeros invitados, es un gusto después de la covid recuperar el festival de Málaga'", explicó la joven de 26 años, añadiendo que, mientras tanto, las cámaras la captaron a ella de fondo intentando recolocar su vestido. "Estaba sin mascarilla y sin una teta tapada también", comentó la influencer, provocando la risa entre el público.

Mariang continuó explicando que también vivió una situación similar en la última edición de los Premios Ídolo. "Cuando me dieron el premio, justamente en el vídeo en el que voy saliendo del asiento, las cabezas del resto de invitados me van tapando las tetas como si fuese un episodio de Los Simpson. La teta seguía fuera. No le gusta estar en casa", bromeó.

Pero ella no es la única que tiene anécdotas como estas. En el programa de Dani Martínez también comentaron uno de los lapsus que sufrió Carlos Peguer después de la entrevista que le hicieron a Pedro Sánchez antes de las elecciones del 23 de julio.

"Os invitaron a la tradicional copa de Navidad que celebra el Gobierno todos los años en la Moncloa, ¿allí teníais fans?", preguntó el presentador. Peguer desveló, con un toque de humor, que se hicieron "muchísimas fotos", y Mariang aprovechó para recordar el divertido momento que vivieron al llegar allí.

"Por supuesto, el taxista nos preguntó: '¿Metro Moncloa?'", comenzó contando la creadora de contenido. "Llegamos a la Moncloa y dice Carlos: '¿Y los reyes, dónde duermen?'", expresó entre risas. "Pensé que la Moncloa y la Zarzuela eran lo mismo", añadió su amigo y compañero de pódcast. "Tú pensabas que el presidente y los reyes dormían todos juntos ahí", bromeó al final Dani Martínez.