La Pija y la Quinqui: "Las madres son como los clientes, casi nunca tienen la razón, pero se la tienes que dar"

La Pija y la Quinqui y en ese orden, que quede claro, son Carlos Peguer y Mariang Maturana. Estos dos jóvenes protagonizan ese archiconocido pódcast, además de haber trabajado en Gen Playz de RTVE y en Cuerpos Especiales de Europa FM.

Ahora son los maestros de ceremonias de Si lo dice mi madre, un peculiar programa de citas que acaba de estrenarse en Flooxer, el canal para jóvenes de Atresplayer. En este formato, solteros y solteras buscan el amor, con la particularidad de que serán sus madres las que les representen y elijan a su pareja.

En cada cita, los dos jóvenes solteros destinados a emparejarse serán testigos mudos de lo que hablen sus madres, las cuales harán preguntas incómodas, contarán anécdotas embarazosas y hablarán de temas delicados.

La Pija y la Quinqui presentan 'Si lo dice mi madre'. La Pija y la Quinqui presentan 'Si lo dice mi madre'.

¿Qué tal se han visto en esta especie de papel de casamenteras?Carlos Peguer: Realmente bien, porque las casamenteras no éramos nosotros. Nosotros éramos como los conductores de cada programa. Ayudamos a la madre luego a elegir pero las casamenteras son las madres Son las que llevan el peso del programa y las que realmente toman todas las decisiones.

¿Qué tal se les dan las suegras?C: Yo solo he conocido a mi actual suegra y la verdad que estupendo porque tengo una esposa maravillosa que es súper divertida. Es verdad. Si tuviera una menos buena persona, un coñazo, te diría algo más correcto, pero es verdad que tengo una suegra bastante divertida.

M: Yo igual.

¿Coinciden madres e hijos a la hora de elegir?M: No, y la verdad es que esa es la gracia.

C: Como los hijos no pueden hablar muchas veces veíamos las miradas de ‘¿que cojo... está diciendo mi madre que se está yendo de la lengua?”. O a lo mejor veíamos que al hijo le gustaba más una persona, porque la miraba mucho y hacía como el coqueteo y la madre elegía a otra chica porque le hacía más gracia o porque esa le recordaba a su ex y no le gustaba.

M: Al fin y al cabo ya no es que solo hablen las madres durante todo el programa, sino que también tienen el poder de decisión para que su hijo o su hija se vayan de cita esa noche con la persona que ellas elijan. Entonces, en el momento del encuentro del hijo con la futura cita, él viene ilusionado pensando que su madre, la mujer que lo ha parido, lo va a conocer lo suficiente como para saber que a la que le estaba poniendo ojitos era a otra. Y ves cómo la ilusión se va de sus ojos. Y podremos ver eso cada domingo desde el 28 de julio.

¿Qué buscan las madres? ¿Qué buscan los hijos?C: Me ha sorprendido eso, porque yo sí que pensaba que las madres iban a tirar siempre por lo más clásico. Yo pienso en mi madre y pienso que elegiría al que pensara que va a darme una buena familia. Pero aquí las madres son distintas, tenemos unas madres bastante peculiares, podríamos decir. De repente tenemos una madre que sale con su hija a fiestas de techno. Tenemos otra que habla del Kamasutra con su hijo. Y como las madres son bastante peculiares, sus elecciones también son bastante peculiares.

M: No son madres estándar, como podríamos tener todos en mente, son un crisol de culturas el que habita en Si lo dice mi madre.

Una de las cosas que hacen las madres en el programa es contar pasajes vergonzantes de la infancia o el pasado de sus hijos. ¿Qué pasaje vergonzante podrían contar sus propias madres?M: Ninguno. Soy perfecta (risas).



C: Yo creo que mi madre podría contar, por ejemplo, que yo de pequeño, aclaremos de pequeño, no ahora, me costaba un poco ducharme. A veces me llevaba la Nintendo DS al baño, cerraba la puerta, abría la ducha y me ponía a jugar a la Nintendo 15 minutos, porque era adicto y eso era como mi crack. Esos 15 minutos para mí eran increíbles. Me mojaba el pelo un poco para que pareciera que me había duchado y salía igual de guarro, pero con 15 minutos más en el Super Mario.

¿Este programa les ha enseñado algo sobre el amor y las relaciones?M: Sí, que nunca tengo que involucrar a mi madre en ellas.



C: Me ha desmentido una cosa que yo pienso mucho, que es que la vida se acaba a los 20, me da como miedo. Pero de repente, ver cómo muchas de las madres eran solteras y se ponían coquetonas y querían ligar también ellas me dio que pensar que si de repente a los 50 estás soltero puedes seguir teniendo esa cosa de querer encontrar el amor y de querer ser feliz, que la vida no se acaba a los 20.

​M: La vida no se acaba a los 20. Puedes seguir presentándote a Si lo dice mi madre, temporada dos, pasados los 30.

¿Las madres son como los clientes, que siempre tienen la razón?M: En su cabeza sí, igual que los clientes.

C: Pero al igual que los clientes, casi nunca tienen la razón, pero se la tienes que dar, porque hay una cámara delante o porque no puedes hablar en el programa.

¿Durante las citas no les han dado ganas de aparecer con un "señora suélteme en brazo"?C: Sí, sí, claro. Teníamos una pantallita en el camerino para verlas. Y yo a veces decía ¿Pero cuánto tiempo llevaban estas mujeres hablando? Las madres a veces se caían tan bien entre ellas que dejaban a los hijos de lado, como que pasaban un poco de ellos. Simplemente eran dos señoras de 50 años tomándose un café, ellas tranquilamente hablando.



M: Es que a veces las madres no elegían las citas, elegían a las madres, en plan claro, a quién quiero tener yo en la familia. Yo Si lo dice mi madre lo he vivido como si fuera mi madre. En plan "Dios, si fuera mi madre la que está haciendo esto, la desheredo", porque ahora tengo más dinero que ella gracias a Atresplayer (risas).

Hay quien no se cree que los personajes que aparecen en la tele sean de verdad...M: Es que para mí, teniendo la certeza absoluta de que estas personas nunca han estado delante de una cámara que no sea la del fotomatón, parecían de verdad personajes escritos por José Luis Cuerda. Era una cosa esperpéntica. Todas tenían un desparpajo delante de la cámara que parecía que habían nacido con un foco en la cabeza. Es impresionante.



C: Es una cosa que no piensas cuando tú estás viendo la televisión o cuando estás viendo un programa: ha habido un proceso de casting. Obviamente, de todas las madres que se presentaron voluntarias, se escogieron a las que sabíamos que iban a dar más juego. No es lo mismo que si coges a una persona aleatoria por la calle, que a lo mejor pues no te da nada. Pero aquí ha habido un proceso bastante intenso para asegurar que sería un programa de diez.



M: No todo es mentira en la tele, pero hay un proceso de maquetación previo bastante arduo.

¿Sería muy diferente un Si lo dice mi padre?M: Hemos pensado en esto, sí, sería bastante complicado. Más que nada porque los padres nunca saben nada de los hijos. No suelen saber gran cosa sobre sobre la vida de los hijos. Detalles, rollo cumpleaños, carrera que estudias, a qué te dedicas, esas cosas se les escapan.



C: Yo le pido a mi padre que diga el nombre de cinco amigos míos y creo que no sería capaz de decirlo.



M: No mi padre en concreto, pero creo que si este programa se hiciese con padres, habría que parar la grabación numerosas veces y explicarles: “tu hijo no los conoce. No han ido al cole con ellos. No son amigos del futbito. No te conocen. Tienes que intentar conocerlos tú”. Aparte que no sé de qué podría hablar un padre con otro padre. Creo realmente que nunca he visto interactuar a dos padres.