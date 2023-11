La persona detrás de 'Payasín', el terrorífico e icónico personaje de las galas de Halloween de 'Gran Hermano'

El regreso de Gran Hermano VIP trajo para muchos espectadores muchas cosas que son historia de la televisión y del formato, como las nominaciones, las expulsiones, los edredonings... pero también las galas temáticas de Halloween, donde a los concursantes les toca pasar miedo en pasajes del terror creados ex profeso en la casa.

Y con esas gala, emitida el pasado jueves, regresó también uno de los personajes más queridos por la audiencia, Payasín, un pequeño payaso demoníaco que se dedica a dar tartazos a los infelices concursantes que se cruzan con él.

Pero, ¿quién es la persona que está detrás de Payasín? Se llama Pol y nació en Ecuador, aunque llegó con su familia a España con apenas 8 años, según publicaba Lecturas, que le entrevistó en 2019.

Pol está casado y tiene 2 hijos y se ha dedicado desde hace años al mundo del espectáculo. Sobre sí mismo y su estatura contaba esto: "Mi padre es de estatura baja y mi madre y hermana, alta".

Sin embargo, hace ver que su talla no es ninguna traba. "A mí me enseñaron desde niño a dejar los complejos a un lado. La gente si me quiere es por lo que soy", explica. Y es, de hecho un personaje muy querido y protagonista de algunos de los momentos más memorables de Gran Hermano, además de programas como Sálvame.