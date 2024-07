El percance de Marta Peñate durante una prueba de 'Supervivientes All Stars': "¡Tápate, tápate!"

Los concursantes de Supervivientes All Stars se jugaron las pruebas más complicadas durante la noche del lunes, en el cambio de día de la gala de Tierra de nadie que presentó Jorge Javier Vázquez.

Todos lucharon para ganar el tridente dorado. "Es un elemento muy preciado porque te permite salir de la lista de nominados", explicó Laura Madrueño. Todos jugaron, a pesar de que había tres concursantes nominados: Lola Mencía, Marta Peñate y Abraham García.

El primer juego consistió en un recorrido que mezclaba agua y mar, y donde era primordial la velocidad y el equilibrio. Marta Peñate iba la última cuando tuvo un percance del que se percató Laura Madrueño: "¡Tápate, tápate, que se te han visto todos los pechos!".

La concursante, que al llegar última había quedado descalificada, se reía de la situación que también vivió Sofía Suescun unos días antes.

"Tranquila, te podemos seguir considerando una señorita porque desde aquí no se ha visto nada", le dijo Jorge Javier, dado que las cámaras no captaron nada. Marta se tomó con buen humor lo ocurrido: "Si los has visto eso que te llevas".