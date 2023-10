Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como el Pequeño Nicolás, fue presuntamente detenido por ser pillado utilizando un carné falso de conducir que le habría facilitado un hacker que burló la seguridad de la DGT.

No obstante, el protagonista de la noticia ha querido desmentir estas informaciones, y lo ha hecho desde Y ahora Sonsoles, donde ha entrado por videollamada. "Estoy muy preocupado, y es el único medio en el que voy a responder", ha expresado.

"Se están diciendo cosas que he hecho que son totalmente falsas. Hasta en el punto de decir que he hecho presuntamente algo y no hay indicios, es bastante complicado", ha manifestado el pequeño Nicolás.

"Yo un coche no lo quiero conducir nunca, porque me muevo siempre en Uber, no he tendido nunca necesidad de tener un carné de conducir. Y la información que se está utilizando es falsa", ha defendido.

La presentadora le ha preguntado entonces por la presunta detención, a lo que Francisco Nicolás ha contestado: "Se podría decir que es una detención, pero apenas duró una hora. Yo me presenté libremente porque existe un carné de conducir a mi nombre, pero yo no lo he utilizado nunca. Son unas técnicas que se pueden utilizar por medios como el hackeo".

Francisco Nicolás ha defendido que él es la víctima por usurpación de identidad. Aunque ha reconocido conocer a José Luis Huertas, el hacker acusado, ha contado que ya no mantiene relación con él. "Yo era el único al que se pudo corroborar que no había pagado por eso", ha detallado.

El acusado se ha acogido a su derecho a no declarar, haciendo caso a sus abogados. "Una cosa es ser inocente y otra tener que declarar o no", ha explicado. "Es muy complicado defenderme, porque ha podido ser un ataque a la DGT y que haya un carné a mi nombre, pero nada más".