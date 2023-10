Pepe Rodríguez vive un emotivo momento en 'El musical de tu vida': "Se merece la vida llena de musicales"

El salto del chef Pepe Rodríguez a Telecinco se materializó durante la noche del miércoles, cuando acudió como invitado protagonista a El musical de tu vida, presentado por Carlos Sobera.

A pesar de que Rodríguez no creía merecer "ningún musical, y menos con seis actuaciones", todos sus seres queridos opinaron lo contrario. El chef vivió un emotivo momento, donde se le saltaron las lágrimas, justo al principio del programa.

Sobera dio paso al vídeo donde personajes cercanos a Pepe, como Miki Nadal, Martín Berasategui o Teresa, hermana del invitado, hablaron sobre la bonita personalidad del protagonista.

"Se merece que la vida esté llena de musicales para él", aseguraba el actor Miki Nadal con una gran sonrisa. "Es un tío humilde, agradecido de corazón. Es un señor", le dijo el chef Inaxio Muguruza, que además se quitó la txapela. "Que haga eso un vasco es señal de honra", señaló Sobera.

Pepe no pudo evitar la emoción y algunas lágrimas saltaron de sus ojos. "No se puede empezar así, me vais a hacer llorar", le decía al presentador. Tras ello, dio comienzo el primer musical, sobre el sueño de la infancia del chef: ser futbolista o cantante de rock.