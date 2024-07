Lo peor de ser actriz para Carmen Maura: "Criticaban a mis niños, eso me dolía mucho"

Carmen Maura fue la segunda invitada de la noche en 100% únicos, después de Daniel Guzmán. Allí, la actriz respondió las preguntas de los 30 reporteros y reporteras que padecían TEA (Trastorno del Espectro Autista).

Los entrevistadores quisieron saber si Maura sería actriz de nuevo si volviera a nacer, algo que ella afirmó. Eso sí, también recordó las partes negativas de su trabajo: "Todo lo que rodea esto, lo de la popularidad o qué me pongo, lo llevo regular".

"Las galas, en general, no me gustan", afirmó. "Lo peor es qué me pongo, porque quieres un vestido grande, pero luego no se te ve a ti", explicó. "Prefiero ir sencillita", añadió. "También me agobia mucho cuando estoy nominada", sumó a la lista.

Además, lo peor de su vida como artista fue al principio de su carrera: "Sufrí muchísimo porque criticaban a mis niños [sus dos hijos] y eran muy pequeños, eso me dolía mucho".

En confianza, compartió su secreto de cómo ir por la calle para no ser reconocida. "Con las gafas de sol y la perra va bien, porque miran más a la perra que a ti", les confesó a los reporteros, que respondieron con risas.