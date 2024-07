El peor momento de la vida de Carmen Martínez-Bordiú: "El shock para todos fue brutal"

La vida de Carmen Martínez-Bordiú, como se pudo ver en Lazos de sangre durante la noche del miércoles, pasó por momentos buenos y momentos malos. Sin duda, el peor de todos sucedió el 7 de febrero de 1984.

Sus dos hijos, Luis Alfonso y Francisco de Borbón y Martínez-Bordiú se encontraban en el coche con su padre, Alfonso de Borbón, que conducía. "Él no era de conducir rápido, pero tuvo un despiste y fue una tragedia", recordaba Mirta Miller, última pareja del hombre.

Los tres sufrieron un fatal accidente de tráfico, donde el menor de todos, Francisco, falleció. "El shock para todos fue brutal", recordó Jaime Martínez-Bordiú, hermano de Carmen.

"Era un STOP que estaba tapado, y como no lo vio, al salir a la carretera un camión se los llevó por delante", recordó Nieves Herrero. Carmen habló del tema en varios programas. En 2001 recordó cómo fue el viaje para el hospital: "Me quitaron la radio para que no oyera nada, pero yo sabía que estaba muerto, una madre lo siente".

El duelo de la nieta de Franco fue complicado y personal. "Aprendí a hacer mi duelo, no cambié ni una foto y hablaba de él porque formaba parte de mí", le confesó a Bertín Osborne en su programa.