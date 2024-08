El peluquero de Félix Bolaños: "Es muy buen cliente, tenemos muchos temas de conversación, pero no le corto el pelo gratis"

Félix Bolaños, ministro de Justicia, ha conseguido hacerse viral en las redes sociales tras haber publicado un vídeo junto a su peluquero. En él, ambos mostraban el peinado del político que está recibiendo tantas críticas en los últimos días.

Este lunes, En boca de todos ha podido hablar en directo con Carlos Castellano, el encargado de peinar al ministro, quien ha destacado que se encuentra "un poco sorprendido" por el revuelo del vídeo en el que aparece junto al ministro de Justicia.

"Ahora hay un boom mediático, pero no sé si esto se va a traducir en un aumento de clientes", ha señalado el profesional que, además, ha recalcado que no ha habido ningún acuerdo económico para hacer este vídeo: "Ni me ha pagado nada ni le corto el pelo gratis".

"No te voy a decir lo que le cobro por cortarle el pelo, pero es lo mismo que a cualquier otro cliente. Es muy buen cliente", ha agregado Carlos Castellano. Asimismo, el ministro no es el único famoso al que el peluquero ha sentado en su salón: "He cortado el pelo a otros ministros, me los ha traído él, pero no te voy a decir quiénes. Le he cortado el pelo a más políticos".

Respecto al ambiente de su peluquería, Carlos ha sentenciad: "Pongo música clásica en vinilo, hablamos, tenemos muchos temas de conversación de los que hablar. Los guardaespaldas se quedan en la puerta".