La Pelopony relata su infierno tras someterse a seis cirugías simultáneas de rostro en Turquía: "En España te drogan viva, allí no"

Han pasado dos semanas desde que Yolanda Gallardo, más conocida como La Pelopony, denunció públicamente su "mala experiencia" tras someterse, a la vez, a seis operaciones estéticas en Turquía. Desde entonces, el nombre de la artista de 37 años ha estado en boca de todos, entre otros motivos, por el affaire que mantuvo con Antonio Tejado.

Según desveló la exconcursante de Supervivientes a través de Mtmad, la cirugía que se realizó se conoce como full face e incluye cirugías como la rinoplastia, estiramiento del rostro, levantamiento de párpados y de mandíbula, blefaroplastia en los ojos y la "nueva técnica" de cat eyes ("ojos de gato"), algo que está muy de moda en Turquía y Corea del Sur.

Aunque la también influencer aseguró estar muy contenta con el resultado de su compleja intervención estética - que, al parecer, le costó 14.000 euros-, lo cierto es que el postoperatorio no fue precisamente un camino de rosas. "Lo peor fue el despertar", ha asegurado este domingo la cantante en el programa Viva la vida (Telecinco).

Además de lo complicado que fue encontrar con un cirujano que estuviese dispuesto a realizar una operación tan "arriesgada" -motivo por el cual decidió hacérsela en Turquía en vez de en España-, La Pelopony tuvo que afrontar "diez horas en el quirófano". Es por ello por lo que, al despertar, sintió que se quería "tirar por un barranco".

"El cirujano no me avisó de que me iba a levantar ciega, que no iba a ver en dos días. Tampoco me funcionaba el pulmón izquierdo”, ha relatado la televisiva durante su entrevista con Emma García. En esos duros momentos, la catalana solo pedía morfina "para estar dormida el máximo tiempo posible".

Por suerte, tras 48 horas de vivir un completo infierno, comenzó a ver la luz al final del túnel, volviendo a ser capaz de abrir los ojos. "Ha sido muy traumático porque en España te dan más calmantes, te drogan viva, pero allí no”.