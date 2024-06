La Pelopony estalla contra 'Fiesta' y pierde los papeles por no emitirse una actuación que hizo hace cuatro meses

La conocida como La Pelopony trata de labrarse un futuro en la música, aunque por el momento protagoniza más titulares por sus polémicas o desventuras, como la ocasión en la que pensó que moría en Turquía, tras hacerse varias operaciones estéticas en el rostro a la vez.

Ahora, la cantante ha clamado contra el programa Fiesta y su directora tras comunicarle ésta que una actuación que hizo en el programa hace 4 meses no podrá emitirse.

El pasado marzo La Pelopony grababa una actuación de su canción Chamán para el programa de Telecinco, con la idea de que se emitiera en algún momento en el espacio de los fines de semana. Sin embargo, Fiesta renovó su plató hace tan solo unos días, por lo que ahora era imposible emitir la actuación de La Pelopony, grabada en el plató antiguo.

El enfado de la cantante fue mayúsculo y cargó contra el programa y contra la directora del mismo en redes sociales, donde incluso mentó a la familia de la profesional de Telecinco.

"Lo que tú has hecho es estafar y jugar con los sueños y jugar con tu palabra, que la gente te hemos creído y nos has estafado", decía Pelopony, asegurando que sus fans estaban esperando ver la actuación.

"Me has dado tu palabra y no la has cumplido, llevo cuatro meses esperando y no lo has hecho y has cambiado de plató y me has dicho: 'Yolanda, hemos cambiado de plató y no lo vamos a poner'", decía enfadada la Pelopony.

"Eres una hija de la gran p... y espero que le hagan a tu familia lo que tú has hecho conmigo, jugar con mis sueños", acababa diciendo la Pelopony, perdiendo los papeles.

La cantante ya protagonizó un vídeo muy enfadado justo antes de grabar su actuación, que se retrasó un día, por lo que ella se mostró muy ofendida. La cadena pagó los gastos ocasionados por ese cambio, muy común en televisión, y la cantante pudo ir a grabar en el programa su canción, que ahora nunca se emitirá.