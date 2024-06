Pelayo Díaz rompe a llorar al recordar a David Delfín, su primer amor: "Era un niño al que le quedaba todo por hacer"

Este lunes 3 de junio se cumplen siete años de la muerte de David Delfín por un cáncer. Este domingo, el que fuera su pareja, Pelayo Díaz, ha querido recordarlo en D corazón.

"Todo el mundo, yo creo, es capaz de recordar su primer amor", opinaba Jordi González, cómplice, al mirar al estilista antes de dar paso al vídeo donde se homenajeaba al diseñador.

"Qué bonito. Gracias por recordarle porque muere la gente a la que se olvida y yo me alegro muchísimo de que a David se le siga recordando hablando de él, del gran talento que tenía, pero, sobre todo, de la bella persona que era", declaraba visiblemente emocionado Pelayo.

"Era una persona que no entendía su trabajo, la moda, sin los sentimientos. Buscaba en su interior, en lo que le pasaba y la gente que le rodeaba, para construir historias a través de la ropa", explicaba sobre la trayectoria del diseñador.

Sobre su historia de amor, aseguraba: "Lo que más echo de menos son, tristemente, las cosas que no se ven ahí: las cenas interminables, los paseos por el Retiro o por el Rastro, lo empático que era...".

En cuanto a su forma de recordarle, apuntaba: "La verdad que es muy duro, porque nosotros nos acordamos porque es un tres de junio, cuando murió, pero yo me acuerdo de él todos los días. Para mí está en, y os vais a reír, cosas como una cremallera redonda, que eran sus favoritas, en las deportivas que llevaba de millones de colores... Hay cosas del día a día que, cuando las veo, me recuerdan a él. Son cosas que no se ven aquí en televisión y tonterías que echo de menos. Era un niño que siento que le quedaba todo por hacer".