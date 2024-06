Pedroche, al borde de las lágrimas en 'El Hormiguero': "De mí y de mi marido que digan lo que quieran, pero de mi hija, no"

Cristina Pedroche visitó este miércoles El Hormiguero para presentar su primer libro, Gracias al miedo, que ha salido a la venta el mismo día de su visita al programa.

En la obra que ha sacado a la venta, la excolaboradora del programa de Antena 3 escribe a corazón abierto para dar su testimonio sobre cómo plantarle cara al miedo.

"La primera entrevista que he hecho hablando del libro ha sido aquí, en El Hormiguero", comentó la invitada. El presentador quiso saber el motivo por el que lo había escrito.

"Lo he hecho para intentar entenderme, poner orden en mi cabeza y eso lo he escrito. Como todo me daba miedo después de tener a mi hija, la ginecóloga me aconsejó que escribiera lo que sentía. Pero no lo sabían ni Dabiz ni mis padres", afirmó la presentadora.

Eso sí, la madrileña tuvo tiempo para 'reñir' a Motos: "Está muy mal que no te lo hayas leído", le dijo Pedroche al presentador, que se excusó: "Si te cuento la semana que he tenido...".

El conductor del programa de Antena 3 le preguntó por los malos momentos relacionados con ser una madre famosa: "Pero no soy la típica que vive de las exclusivas".

"Ni Dabiz ni yo, por eso no me gusta a mi hija cuando, por ejemplo, estamos el aeropuerto. No comparto fotos de ella en redes sociales. Y eso que recibo cosas horribles por Instagram", aseguró Pedroche.

Y añadió: "No quiero que nada de eso afecte mi hija". La presentadora, con lágrimas en los ojos, aseguró: "De mí y de mi marido que digan lo que quieran, pero de mi hija no".