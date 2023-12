Pedro Piqueras rompe a llorar ante sus compañeros de 'Informativos Telecinco': "Habéis sido mi vida"

Tras 51 años de profesión, 34 de ellos en televisión (de los cuales 18 al frente de Informativos Telecinco), Pedro Piqueras se despidió este jueves 21 de diciembre de los espectadores con un emocionante mensaje.

El veterano periodista recordó a todos los compañeros que "le han enseñado este oficio" a lo largo de su dilatada trayectoria, que va desde el diario Pueblo y Radio Nacional hasta TVE, Antena 3 y Telecinco.

También le dio la bienvenida a Carlos Franganillo, su sustituto, a quien deseo una buena llegada. En ese momento, hizo mención a sus compañeros de informativos.

Ellos mismos fueron los que, minutos después, nada más apagarse los focos, las cámaras y salir del plató, le hicieron llorar de emoción. La sorpresa de todo el equipo apabulló a Piqueras, que no puedo contener las lágrimas en su despedida a la que ha sido su familia durante sus últimos 18 años de profesión.

"Cuando llegué aquí no sabía lo que me iba a encontrar, no me conocíais. Hemos hecho un trabajo de encontrarnos, de entendernos y de querernos mucho. Habéis sido mi vida", les dedicó el presentador, antes de parar porque la emoción se lo impedía. En ese momento, recibía el aplauso de todo su equipo.