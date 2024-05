Pedro García Aguado, señalado por sus compañeros en las nominaciones de 'Supervivientes': "Sufre mucho"

Las nominaciones son el omento más tenso para los concursantes de Supervivientes. Cuatro de los concursantes, que cada semana son menos, se enfrentan a la decisión del público, que vota en positivo, es decir, para salvar a uno de ellos.

Durante la noche del jueves, y tras la expulsión de Javier Ungría, todos los integrantes de Playa Olimpo menos el líder, Rubén Torres, señalaron a Pedro García Aguado para la nominación. "Al resto no los quiero tocar todavía", explicó Marieta en su turno.

"Tiene la cabeza fuera del concurso", señaló Kiko Jiménez. "Se ayuda de que quiere continuar, pero durante la semana lo pasa muy mal", añadió. "Creo que está deseando salir y hay otros compañeros que quieren vivir la experiencia", terminó de justificar su voto.

Por su parte, Miri señaló que el Hermano Mayor era "un crack en las pruebas", pero coincidió en que sufría: "Tenemos una relación estrecha y no me gusta verle sufrir". Por su parte, Rubén Torres, como líder, nominó directamente a Marieta. "Por el robo y porque me vendió", explicó.

De Playa Condena, por su parte, el nominado de grupo fue Aurah Ruiz, después de que Gorka (líder) rompiera el empate entre ella y Arkano. Además, nominó directamente a Blanca Manchón. En resumen, Aurah, Blanca, Pedro y Marieta son los nominados de la semana.