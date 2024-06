Pedro García Aguado se rompe al recordar su etapa en la selección de waterpolo y sus adicciones: "No supe gestionarlo"

Pedro García Aguado se enfrentó, durante la noche del martes, al puente de las emociones de Supervivientes. Allí, recordó su etapa como jugador de waterpolo, así como sus inicios. "Empecé nadando, hasta que un día me cambié a la calle de la piscina que tenía la pelotita", comenzó.

Su época dorada llegó cuando el hombre tenía 18 años y se mudó a Barcelona para desarrollar su carrera profesional. "Hicimos una selección brutal, quedamos sextos en nuestros primeros Juegos Olímpicos", recordó con melancolía.

De hecho, fueron muchos los campeonatos y Juegos Olímpicos donde quedaron entre los primeros puestos, destacando el oro que ganaron en 1996 en Atalanta. "Fue la mejor época de mi vida", le dijo a Laura Madrueño. "Hacía cosas que nadie era capaz, pero iba con inseguridades y acabé en la mala vida", se lamentó.

"Comencé a tener hábitos poco saludables, como el alcohol y otras sustancias", abrió así el tema de sus adicciones y se rompió a llorar. "El waterpolo me lo dio todo, peor no supe gestionarlo", añadió. En 2003 se dio cuenta de que necesitaba ayuda, y se la pidió a sus padres porque no había ahorrado nada.

Fueron sus padres los que sacrificaron mucho para poder ayudarle a pagar el ingreso terapéutico. "Convertí los últimos cinco años de mi carrera en un infierno", volvió a lamentarse. Sin embargo, el haber superado las adicciones le abrió las puertas para Hermano Mayor, y este para Supervivientes.