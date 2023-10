Paz Padilla responde a las duras palabras de David Valldeperas: "No suelo pisar suelo pisado"

La relación entre David Valldeperas y Paz Padilla ha estado en el centro de la atención mediática en los últimos días después de que el exdirector de Sálvame afirmara en una entrevista que no tiene "ninguna relación" con la actriz y que tampoco le gustaría tenerla.

"Yo me creía su cariño y me he dado cuenta de que era un cariño por interés, por tener un aliado en la dirección", trasladó Valldeperas en el podcast del creador de contenido Malbert al confesar que su buena relación se quebró porque "dejó de pasárselo bien, empezó a tener relaciones tensas con algunos colaboradores y dejó de ilusionarse con el programa".

"No tengo ninguna relación con ella y no la quisiera tener ahora. Ha pasado mucho tiempo, creo que nos entendimos muy bien y trabajando congeniábamos", añadió. Estas declaraciones llegan casi dos años después de que Paz Padilla dejara el programa de Telecinco, fuera despedida de Mediaset y luego retomara su contrato con el grupo antes de enfrentarse a un juicio por despido improcedente.

Estas palabras fueron desconocidas para Paz Padilla hasta la gala aniversario de 'Cepa 21' celebrada este jueves en Madrid, cuando fue enterada por la prensa. "Yo a David Valldeperas le quiero, le he querido mucho, le deseo que sea muy feliz y que le vaya todo bien", ha trasladado.

"Quiero a todos mis compañeros pero yo es que estoy muy centrada en lo mío. Ahora estoy aquí, una vida es muchas vidas. Estoy pendiente de lo que me toca vivir. No suelo pisar suelo pisado. Es el consejo que doy: que la gente viva el aquí y el ahora. ¿De qué me sirve a mí pensar donde estuve ayer y lo que viví ayer?", ha sostenido.

Así, la humorista pesar se ha mostrado indiferente indiferente y ha querido zanjar cualquier conflicto. "Fue una etapa de mi vida y ahora estoy en otra", ha concluido Paz Padilla, enfocada en su presente y sus nuevos proyectos profesionales.