Patricia Pardo, al ver a un político alemán lamiendo la taza del váter y la escobilla: "Con lo bien que estábamos con las trufas..."

Las imágenes del político alemán Martin Neumaier, del Partido Democrático Libre (FDP) lamiendo las instalaciones de un baño público han dado la vuelta al mundo y, este jueves, Vamos a ver las ha mostrado en directo durante la emisión del programa.

En el vídeo, el político aparece lamiendo los urinarios e, incluso, una escobilla. Esto ha escandalizado a los colaboradores del matinal, que no han podido ocultar la repugnancia que estaban sintiendo.

"No contento con chupar los urinarios, chupa las escobillas del váter que no son de su casa ni de casa de un amigo", ha señalado Joaquín Prat mientras, completamente asqueada, Patricia Pardo se tapaba la cara para evitar ver las imágenes.

"Ay, cállate, por favor. Con lo bien que estábamos con las trufas", ha destacado la presentadora refiriéndose a los dulces elaborados por las monjas 'rebeldes' de Belorado, en Burgos, que habían tratado en el reportaje anterior.

Por su parte, Rocío Ramos-Paul también ha mostrado su desagrado con respecto a las imágenes del político alemán: "No puedo cambiar la cara de lo que me ha producido por dentro. Yo creo que hay llamadas de atención. Él no hace daño a nadie. Visualmente, a mí me hace mucho daño, pero no sé si antes le ha dado lejía o la escobilla la acababa de comprar".