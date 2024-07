Patricia Pardo, sobre el 'topless': "Las mujeres tenemos pecho igual que los hombres y no tiene por qué tener una connotación sexual"

La ola de calor ha llegado a nuestro país y, por ello, el aire acondicionado, las playas y las piscinas se han convertido en el mejor aliado de los ciudadanos españoles para combatirla.

Este miércoles, un equipo de Vamos a ver se ha trasladado a una de las piscinas de Madrid donde decenas de personas tratan de escapar del sofocante calor que se vive en la capital. Así, el matinal ha abordado uno de los temas más polémicos de cada verano: el topless.

De esta manera, el programa ha podido hablar en directo con dos mujeres que han asegurado que practican el topless y que, además, desconocían completamente que la Comunidad de Madrid no permitiera esta actividad en las piscinas públicas.

Por su parte, Patricia Pardo ha tomado la palabra para ofrecer, en directo, su opinión con respecto a la práctica del topless y con la prohibición de que las entrevistadas hubieran tenido que cubrir su torso para cumplir con la normativa vigente: "Me parece fatal que no puedan entrar en directo en el programa haciendo topless porque enseñar el pecho, enseñar una teta, no tiene por qué tener ningún tipo de connotación sexual, ni mucho menos".

"Las mujeres tenemos pecho igual que los hombres, no es una novedad. No es exhibicionismo ni tiene por qué tener una connotación sexual. Yo tengo un hijo de siete meses, le doy el pecho y voy con mi teta al aire porque me da exactamente lo mismo, sin ningún pudor, es que faltaría más. La edad no tiene nada que ver, le invito a que se sienta libre de enseñar el pecho y de disfrutar de su cuerpo. Faltaría más", ha sentenciado la presentadora del programa de Telecinco.