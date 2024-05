Patricia Pardo, sobre los padres que abandonaron a su hija de dos años para irse de copas: "Espero que les quiten la custodia"

El abandono de una niña de solo dos años en Vejer, El Palmar, por parte de sus padres, que prefirieron irse a tomar algo, ha provocado un aluvión de críticas en nuestro país.

Así, Patricia Pardo ha manifestado su enfado desde el plató de Vamos a ver: "Los agentes pensaban que era un muñeco y los que pensaban de verdad que era un muñeco son los padres, que no saben lo que es tener un hijo. Es increíble".

"Espero que les quiten la custodia para siempre y que no la puedan recuperar. Dos personas que son capaces de irse de fiesta y dejar a una niña de dos años sola en casa no merecen ser padres. Lo siento en el alma. No lo merecen, por favor", ha sentenciado la presentadora.

De la misma manera, el matinal ha recordado que fue una pareja quien encontró, alrededor de las 2.15 horas, a la niña de dos años tratando de cruzar un paso de peatones. Aunque en un principio pensaron que se trataba un muñeco y lo intentaron esquivar, rápidamente se dieron cuenta de que era un bebé.

Ante esto, la pareja se puso en contacto con la Guardia Civil y, sobre las 3 horas, las autoridades encontraron a los padres de la pequeña abandonada en El Palmar. Ambos progenitores cuentan con numerosos antecedentes y se encuentran en dependencias policiales. Por su parte, la menor está a cargo de servicios sociales.