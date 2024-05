Patricia Pardo se encara con el hombre que mató de una patada a una perrita: "Me parece indignante lo que acaba de decir usted"

Daniel, harto del olor del orín del perro de su vecina, en el año 2022, propinó una patada al animal y acabó con su vida. Este lunes, el hombre se sienta en el banquillo acusado de, presuntamente, amenazar con un machete a una mujer.

Los hechos tuvieron lugar el día en el que los vecinos de Campos del Río, en Murcia, convocaron una protesta por la muerte de la mascota en el domicilio de Daniel. La víctima denunció que ella se encontraba cerca de una ventana cuando vio cómo este "a traición, sacaba en dos ocasiones un objeto cortante, tipo machete o cuchillo de grandes dimensiones, a través de la persiana de dicha vivienda y, al mismo tiempo, decía, textualmente: 'Os voy a matar'".

Conocido como el 'mataperros', Daniel siempre ha negado estos hechos y, además, ha asegurado que llevaba consigo la varilla de la persiana. Así, el acusado ha hablado con Vamos a ver: "Fue la Guardia Civil la que me tuvo que escoltar a mí porque eran ellos los que venían con palos a por mí. No he vuelto a pisar ese pueblo y no se me ocurre por mi seguridad. No utilicé ningún machete y se puede demostrar".

Por su parte, el abogado de Daniel ha apuntado: "Mi cliente mató a esa perrita y se arrepiente, pero será juzgado por ello. Hubo un juicio mediático hacia él y no paraban de increparle, con empujones e insultos. La denunciante de hoy era una de las personas más activas".

Además, acerca del caso de maltrato animal, el acusado ha señalado: "Una cosa es que yo cometa un error y otra que el pueblo tenga derecho a juzgarme. Para eso están los jueces". Sin embargo, estas explicaciones no han sentado nada bien a Patricia Pardo.

"Cuando te levantas por la mañana quieres tomarte un café, no limpiar el orín de ningún perro", ha agregado Daniel, a lo que la presentadora, visiblemente enfadada, ha espetado: "Me parece indignante lo que acaba de decir usted. Está comparando a una persona que, por error, mata a un perro, con lo que hizo usted".

"Pensaba que estaba usted arrepentido y lo que tendría que hacer es pedir disculpas. El corazón le duele poco. Seguramente, todos estemos equivocados", ha destacado Patricia Pardo. Por su parte, Daniel ha preguntado a la gallega cómo reaccionaría ella ante esta situación, a lo que la periodista ha respondido: "Tengo claro cómo lo haría y, claramente, no sería pegándole una patada a una perrita".