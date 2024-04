Patricia Pardo, contundente al hablar de Rodolfo Sancho: "Es una demostración de autocontrol que luego no lleva a la práctica"

El caso de Daniel Sancho ha vuelto a traer cola en los programas de televisión. Debido a la celebración del juicio en el que se acusa al cocinero español de haber asesinado a Edwin Arrieta, los medios españoles están al tanto de las últimas noticias relacionadas.

Al ser un caso tan mediático, los periodistas y colaboradores tienen forjada su propia opinión sobre los hechos. Una de las que ha expuesto recientemente su parecer es Patricia Pardo, presentadora del programa matutino de TelecincoVamos a ver.

En su intervención, la comunicadora se ha querido referir a la actitud que ha tenido Rodolfo Sancho, el padre de Daniel Sancho, con la prensa durante el segundo día de juicio. "Hay que ser concluyente", ha sido lo primero que ha dicho Pardo en su programa mientras emitían aún las imágenes del enfrentamiento entre el actor y los reporteros que se han desplazado a Tailandia para cubrir el proceso judicial.

Una vez que ha comenzado el debate en el plató, la presentadora ha opinado libremente sobre el tema. "Posiblemente, sintamos lo mismo o queramos hacer lo mismo para demostrar la inocencia de nuestro hijo, pero decir no lo dices", ha comenzado en su alegato.

"He visto la previa de este documental, es muy interesante, pero a mi juicio es un compendio de frases estoicas y una demostración dialéctica de entereza, de serenidad y de autocontrol que luego no lleva a la práctica", ha continuado, en referencia al especial que HBO Max ha estrenado sobre el caso.

Sobre la relación de Rodolfo Sancho con los periodistas, Pardo ha manifestado que el actor deberia "demostrar más respeto" para los profesionales que le han acompañado desde el primer día. "¿No sería mucho más sencillo y mucho más práctico potenciar esa familiaridad y cercanía con los medios de comunicación, que al final lo que todos pretendemos es que este chico tenga un juicio justo y que no le ejecuten? Es lo que todos pretendemos. No sé si esta estrategia que está llevando, no solo con nosotros, sino con todos, le va a surtir efecto", ha declarado.

Por último, la conductora de Vamos a Ver ha cerrado su intervención asegurando que se ha quedado muy a gusto porque le da "mucha pena" la situación. "He sido reportera y sé cómo lo están pasando mis compañeros, María Vicente y Álvaro. No hay derecho, de verdad", ha concluido.