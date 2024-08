La novia de Pablo González, el periodista liberado en Polonia: "Lo primero que haré será ponerle una buena comida"

El periodista Pablo González fue detenido en Polonia el 28 de febrero de 2022, cuando cubría el éxodo de personas refugiadas ante el comienzo de la guerra de Ucrania. Desde entonces, González ha estado en prisión preventiva hasta el pasado jueves en que, con motivo de un intercambio de presos entre Rusia y Polonia, fue liberado.

Este viernes, Espejo Público ha podido hablar con Oihana Goiriena, pareja del periodista, que ha destacado cómo fue recibir la noticia de la liberación: "Fue una sorpresa para mí también, no tenía ni idea. Habéis dicho que han sido negociaciones de meses y lo recibí ayer (por el jueves 1), como todos los demás. Todavía estoy sin aterrizar del todo, que no me lo creo y hasta que no oiga su voz no me lo creeré de verdad".

"No he podido hablar con él todavía. Me ha dicho su abogado que los médicos primeros y, supongo, después será la llamada a casa", ha agregado Oihana. Ha explicado que fue el abogado de Pablo quien le dio la noticia a través de un mensaje: "Me dijo: 'Oihana, estate atenta, pero tranquila, esto va a pasar' y me mandó la nota de prensa que después se publicaría".

Asimismo, la mujer ha comentado que supone que Pablo está en Moscú: "No lo puedo asegurar a ciencia cierta. El siguiente paso, entiendo, que es volver a España después de dos años y medio sin ver a su familia al completo".

"Estos dos años han sido largos y duros. Largos, sobre todo, porque no había avances y porque la comunicación con él era imposible. Recuerdo que llevaba dos años en aislamiento y no nos han permitido hablar con él por teléfono en ningún momento. Solo nos han autorizado tres visitas en dos años y medio", ha agregado Oihana.

"Han sido dos años de incógnita total y la acusación estaba ahí sin haberse presentado pruebas. Lo único que sabíamos es que la prisión preventiva en Polonia no tiene límites legales y podían tenerle así tanto tiempo como quisieran. De hecho, pudimos constatar que no tenían ninguna intención de llevarlo a juicio. Ha sido muy duro no saber o no tener a qué agarrarnos", ha señalado la mujer.

Asimismo, Oihana ha explicado que, desde que Pablo González ingresó en la prisión polaca solo han podido visitarlo en tres ocasiones: "Cuando lo vimos la primera vez estaba animado y decía 'esto se resolverá enseguida' y no sabía que no tenían intención de resolverlo. La segunda fue más dura, lo vi muy rabioso y decía 'qué hago yo aquí'; en la tercera lo vi más estable y no había tenido altibajos en los últimos meses, lo vi más sereno".

Ahora, Oihana ha destacado que solo espera que el periodista llegue a casa: "Cuando esté en casa, lo primero que haremos será ponerle una buena cena o una buena comida porque ha perdido mucho peso y estará deseando comer de manera adecuada. Lo tenían con una dieta vegetariana porque muchas veces la carne o los embutidos que entraban en la dieta normal le venían en malas condiciones".