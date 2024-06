La localidad alicantina de Gata de Gorgos ha presenciado la muerte de un hombre de 38 años que presuntamente fue asesinado a manos de tres jóvenes que lo golpearon con bates de béisbol en plena calle. María Ferrer, la pareja de David, la víctima, ha pedido justicia y ha relatado lo sucedido.

"Ahora mismo le están haciendo la autopsia, pero voy a sacar fuerza por él, por mis hijos y por mis suegros", ha expresado la novia del fallecido en una entrevista con Vamos a ver, antes de contar todo lo sucedido.

"Él estaba con Luis haciendo unos bocetos para unos tatuajes, porque él tatuaba. Luis tenía sed, entonces mi chico dijo 'quédate fumando un cigarro y yo subo a comprar una botella de agua al bar de arriba'", ha explicado María Ferrer.

La pareja de la víctima, que se ha mostrado muy emocionada durante toda la entrevista, ha comentado que "mientras el chico se estaba fumando el cigarro, escuchó gritos, muchos gritos y salió corriendo". "Se encontró a dos calles de donde vivimos a dos personas de origen marroquí, con dos palos... En el suelo ya estaba David tirado, estaban ensañándose con él", ha comentado María.

Según ha explicado, "su amigo quiso hacer algo para separarlos", pero al parecer David "ya yacía muerto en el suelo". "David se quedó mirando, como queriendo decirle algo, se quedó mirándole y ahí se quedó la cosa", ha añadido la mujer, que ha explicado que su pareja "no fue a buscar a nadie". "Fue a por una botella de agua y se encontró a la muerte con bates de béisbol", ha reconocido.

"Podían haberle roto las piernas y no, fueron a matarlo", ha declarado ante la reportera del programa de Telecinco. "No importa la nacionalidad, no soy racista. Importan solo los hechos, esto no puede quedar así, nos han matado en vida", ha expresado contundentemente María Ferrer.

El momento en el que ha mencionado a su hijo ha sido uno de los más duros de su relato: "Mi hijo de 16 años vino corriendo, diciendo que su padre estaba agonizando en el suelo. Mi hijo sí que lo vio...".

María Ferrer ha explicado que en el pueblo saben que "hay ciertas personas que en reiteradas ocasiones habían agredido a gente" y ha contado que el haber defendido sin violencia días atrás a una menor podría haber sido el motivo por el que este grupo de jóvenes agredió a su pareja "hasta matarlo".

"Fue a comprar y vio a dos o tres personas de origen marroquí zarandeando a una menor. Todos tenemos hijos, si hacen eso a un hijo mío, querría que hiciesen lo mismo... Él fue a defender a esa niña. Lo hizo con diálogo, comprensión y sin violencia", ha relatado.

Pero María Ferrer también vivió un episodio con otra persona relacionada con ese grupo. "Venía de entrenar, me paró un chico marroquí, le dije '¿pasa algo?', porque creía que le pasaba algo, por ayudar... Maldita hora, tenía las ventanas bajadas y se me subió al coche", ha contado.

La mujer ha explicado que el chico intentó tirarse encima de ella y, como pudo, se tiró del coche y fue a una farmacia desde donde "llamaron a la policía" y se lo llevaron.

"Me llamó la Guardia Civil, me dijo que me esperaban por si ponía una denuncia, fui con mi hijo mayor. Allí me dijeron que daba igual que pusiera la denuncia, que iba a perder el tiempo, que él estaría un día y medio encerrado y luego saldría a la calle", ha relatado Ferrer, que no se perdona el no haber denunciado.

"Me arrepiento de no haber puesto esa denuncia, me dijeron que no iba a pasar nada y sí, ha pasado, nos han matado en vida", ha recalcado la pareja de la víctima.