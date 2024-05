Paqui Peña revela la verdad del famoso reportaje en el que se cayó sobre un castillo de arena: "Me tiré, el hombre no lo sabía"

Si alguien dice reportera dicharachera, muchas personas pensarán rápidamente en Paqui Peña. La periodista se hizo un hueco en la televisión con sus recordados reportajes, y uno de los más virales fue cuando se cayó sobre un gran castillo de arena. Sin embargo, parece que esta 'torpeza' tuvo truco, y así lo ha confesado.

La madrileña fue un rostro habitual de la pequeña pantalla a finales de la década de los 2000, especialmente porque cada conexión que hacía terminaba apareciendo en Sé lo que hicisteis... Como parte del equipo de Madrileños por el mundo entrevistó, entre otros, a la española que vivía en Sídney y se hizo viral por su frase "acroyoga, que me encanta".

Su mayor hit, viralmente hablando, fue cuando era reportera del programa Está pasando, de Telecinco, y en 2008 fue a visitar un concurso de enormes construcciones de arena en la playa.

Paqui Peña entrevistó a un hombre que había estado 16 días creando un castillo gigante que tenía escaleras, ventanas e incluso luz. Aun así, la reportera solo necesitó unos segundos para tirar todo por la borda, pues se acercó demasiado y se cayó encima de la obra, haciendo que el constructor se riera por no llorar.

Pero todo estaba preparado, según sostiene ahora la periodista en el pódcast Me falta calle: "'¿Te tiraste o te caíste?', es la pregunta. Claro que me tiré".

Sin embargo, aseguró que "el hombre no lo sabía", por lo que su cara de susto fue real. "Tú te tiras y lo pactas con él", fue lo que le dijo el equipo, pero ella pensó que la reacción de él podía ser demasiado sobreactuada y quedar "todo demasiado falso".

"Llamé al director y le dije 'no se lo voy a decir, me voy a arriesgar, pero va a quedar más creíble'", explicó la reportera. "Me sentía tan mal que llamé a producción y dije 'vamos a darle algo, que ha estado 16 días construyendo este castillo'. Le dimos 200 o 300 euros, no recuerdo".

Parece que al constructor no le sentó mal, pues le ofreció a Paqui Peña que destruyera otras obras de arena a cambio de dinero. "Sí, hombre, ahora me dedico a eso, a tirar construcciones", se rio ella.