Paqui Peña desvela la verdad detrás de su famosa caída y revela qué le dieron al autor del castillo de arena

En el año 2008 la reportera Paqui Peña protagonizó una de las imágenes más recordadas de la televisión. La periodista acudió a una playa cuando trabajaba en el programa Está pasando de Telecinco para mostrar a los espectadores la obra de arte de arena que había estado creando un hombre durante 16 días consecutivos.

La reportera se subió a un banco para ver un detalle de la construcción cuando acabó cayéndose, destrozando todo el castillo. El responsable de la obra no supo qué hacer y al final acabo diciendo: "Déjalo, déjalo. No pasa nada, es solo arena. Se puede reparar".

Ahora, 14 años después, la reportera ha acudido al podcast Me Falta Calle, donde ha revelado que aquello no fue un accidente si no que estaba todo preparado, por lo que destruyó queriendo el castillo.

"Mi tiré, claro que me tiré", ha afirmado Peña, reconociendo que desde el programa le mandaron pactar la caída con el artista. "Pero cuando yo llegó allí digo: 'Yo puedo sobreactuar una caída'. Imagínate que yo te digo a ti que te voy a tirar el castillo. ¿Tú vas a reaccionar tan bien? Yo no sé cómo vas a reaccionar. Puedes sobreactuar y que quede todo demasiado falso", ha contado.

Por ello, ha admitido que hizo una llamada al director del programa al que le dijo: "Oye, que no se lo voy a decir. Me voy a arriesgar, pero va a quedar más creíble porque el hombre reacciona...".

Además, ha reconocido que después del momento se sintió tan mal que llamó de nuevo a la producción del programa para poder buscar una solución. "Les dije: 'Vamos a darle algo, que ha estado 16 días construyendo este castillo'. Entonces le dimos 200 o 300 euros, no recuerdo. Y lo que me dijo él fue: 'Tengo ahí un delfín también hecho de arena, por si quieres...".