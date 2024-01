El paparazzi Sergio Garrido relata el plantón de Gabriela Guillén en una exclusiva: "Jugó con mi trabajo"

El paparazzi Sergio Garrido, desde TardeAR, ha analizado la primera aparición pública de Gabriela Guillén después de dar a luz a su hijo, y ha aprovechado para contar un desencuentro que tuvo con la modelo.

El fotógrafo, quien ha sido bastante cercano a la paraguaya, ha contado que es una persona que durante "su embarazo también se ha puesto a llorar de repente".

"Ella está en una montaña rusa continuamente", ha explicado el colaborador. A raíz de esto, Garrido ha desvelado: "Conmigo no se ha portado bien".

"Ella no cumplió con su palabra", ha adelantado. El paparazzi ha pasado entonces a contar lo que le ocurrió con Guillén durante su embarazo: "Me llamaron de una revista para hablar con Gabriela para hacer una exclusiva".

"Hablé con ella, y al principio me dice que no, pero hice de intermediario con la revista y con una agencia española y se pusieron de acuerdo en todo: el precio, el día... Y cuando llegamos a su casa a trabajar, no abrió la puerta", ha proseguido.

No obstante, la ha justificado: "Había pasado una mala noche y hablando con ella estaba tosiendo y mala". Sin embargo, ella le dio "su palabra ese mismo día" para hacer la exclusiva en otro momento, pero finalmente no cumplió su promesa.

"Conmigo, en este aspecto, sí ha jugado, porque ha jugado con mi trabajo y con el respecto que tenía la revista hacia mí", ha expresado Sergio Garrido.

Por otro lado, el paparazzi ha hablado de la exclusiva que podría dar la modelo después de ser madre: "Cuando se encuentre bien, seguro que va a darla".