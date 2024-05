Paga a su empleado con el concepto "nómina abril maricón": "Yo tengo aquí trabajando lesbianas y no tengo nada de homófobo"

Un trabajador de una panadería de Málaga ha denunciado un caso de homofobia en su trabajo. El joven se percató del suceso cuando comprobó en su banco el concepto del pago por su trabajo: "Nómina abril maricón", rezaba el extracto de la entidad bancaria.

Asimismo, el panadero ha destacado que, desde que su jefe descubrió su orientación sexual, comenzó a tratarle de manera diferente. Así, ha solicitado una baja médica por el conflicto laboral, pues empezó a trabajar en un turno de 22:00 horas a 3:00 horas y, cuando su jefe se enteró de que es gay, le cambió el horario de 20:00 a 3:00 horas, sin pagarle nada más".

Por su parte, Lucas, dueño del establecimiento, ha asegurado en Espejo Público que es la primera noticia que tiene de este caso y, además, ha asegurado que al trabajador no se le cambió el horario de trabajo ni se le modificó el sueldo en ningún momento.

De la misma manera, Lucas ha señalado que no entiende qué ha podido ocurrir para que el concepto de la nómina aparezca de esa manera y desde el banco no le han sabido dar una razón: "Me han pedido el teléfono del trabajador para llamarle. Yo tengo aquí trabajando lesbianas y no tengo nada de homófobo".

"Dijo que era gay desde el principio. Él está casado con un hombre y es reconocible que es gay. Entró diciendo que era gay y no se le ha cambiado el horario desde que entró hasta que se fue", ha señalado Lucas.

Asimismo, Miguel Montenegro, secretario de organización de CGT Andalucía ha explicado que, además, el trabajador recibió su nómina de abril el pasado miércoles: "Un poco tarde para tratarse de la nómina de abril, que la cobra el 22 de mayo". Respecto al concepto, Montenegro ha apuntado: "Eso no lo pone nadie, lo pone el ordenante".

2Esto viene precedido de unas situaciones que le han provocado una incapacidad temporal desde que se dio a conocer su condición sexual en el centro de trabajo. Circunstancia que él acredita con el informe de la propia mutua", ha agregado el secretario de organización de CGT. Finalmente, Miguel Montenegro ha sentenciado que es "vergonzoso y aberrante" que este tipo de abusos continúen dándose en pleno siglo XXI.