La noche del 9 de febrero de 2024 el mundo se paró para los familiares de Miguel Ángel y David, los dos guardias civiles que murieron en Barbate tras ser arrollados por una narcolancha que se negó a cesar su actividad.

Este viernes, el padre de uno de ellos ha visitado el plató de Vamos a ver para expresar su dolor, donde ha preferido comparecer de espaldas, sin mostrar su rostro, para, así, evitar desvelar su identidad.

"La familia está destrozada por lo que ha ocurrido. Yo estoy en tratamiento psiquiátrico y psicológico y todavía no he sido capaz de ver las imágenes del asesinato", ha comenzado explicando el hombre, ante lo que Joaquín Prat ha pedido al equipo del matinal que en ningún momento se mostrasen los vídeos del suceso.

"Creo que mi hijo no tendría que haber estado en esa embarcación ya que no tenían los medios para 'atacar' a los contrabandistas. No tenían los medios adecuados y no tendrían que haber estar ahí. Me llamó la Guardia Civil esa noche para que viniese un equipo de psicólogos y hablar conmigo, esto me dejó ya muerto. Pensé que mi hijo había fallecido buceando porque era buzo. Nunca me imaginé que iba a tener una muerte tan cruel", ha señalado el padre del guardia civil.

"Es la primera vez que ocurre algo así. Los mandaron para allá, en un principio el sargento Julio se negó, pero recibieron otra llamada y tuvo que ir. Estas personas son arriesgadas y es difícil que digan que no, pero fue una orden inoportuna", ha explicado el hombre.

Además, respecto a la reunión con el comandante y un coronel, el padre ha apuntado: "Estuvimos una hora y 40 minutos y se les echa la culpa a los miembros de la embarcación, eso me reiteró el coronel. De cierta forma, dicen que ellos son los que tenían la palabra para poder decir que no".

"Mi hijo no murió en un práctica de su obligación. Me quedé de piedra cuando una narcolancha había acabado con su vida. La que hizo la autopsia me dijo que mi hijo no sintió nada, que el impacto fue tan brutal que... yo no quise verle ahí. Quiero tener su sonrisa en el recuerdo y no verle en ese estado", ha recalcado el padre del joven.

En lo que respecta a los cargos, el hombre ha explicado: "Por encima del general está el director de la Guardia Civil y por encima de él está Marlaska, que yo sepa". "El ministro del Interior no me dio el pésame. La única fue Margarita Robles y me dio su número por si necesitaba algo, además de los reyes", ha sentenciado en su intervención.