El padre de Rosa Peral habla en 'Y ahora Sonsoles': "Vamos a hacer un recurso de revisión de condena"

El crimen de la Guardia Urbana ha vuelto a un primer plato mediático con el estreno de la serie de Netflix El cuerpo en llamas. La propia Rosa Peral está haciendo declaraciones desde la cárcel, y este miércoles su padre, Francisco Peral, ha hablado en Y ahora Sonsoles.

Desde un primer momento, el hombre de 71 años ha roto a llorar por "estar todo el rato luchando". "Algunas personas me dicen con una fuerza tremenda que mi hija es una asesina, como Mayka Navarro", ha señalado.

"Si alguien ha visto el juicio, verán que no hay ninguna prueba contra ella, ni casi indicios, son todo sospechas", ha defendido desde el programa de Antena 3. "Sigo peleando por la inocencia de mi hija", ha insistido.

"No se la ha escuchado nunca y no la han dejado defenderse", ha expuesto el padre de la presa. En cuanto a la serie, ha defendido: "En parte le beneficia, pero en parte le perjudica, porque están sus hijas con 13 y 11 años que ya tienen una edad".

Entre lágrimas, ha explicado: "El padre me prohibió hablar de este tema con las niñas y ellas me preguntan, pero les digo que cuando sean mayores".

"La suerte que tiene mi hija es que estoy con ella, y por eso vamos a hacer ahora ese recurso de revisión de condena", ha expuesto Peral. Visiblemente afectado, ha expuesto la diferencia de trato a su hija y a su amante condenado, Albert López: "Todo el mundo habla de la vida de Rosa, pero la del otro señor no interesa".

"He visto un poquito la serie, el primer episodio, pero poco más porque lo demás me parece una barbaridad", ha denunciado Francisco. Ha defendido que sus conversaciones con su mujer, ya fallecida, no hacen justicia a la realidad.

Por otro lado, Francisco Peral ha defendido que se ha juzgado a su hija por su vida privada: "Ella era libre y podía hacer lo que quisiera con su cuerpo, como hacemos todos".

"La sigo reconociendo como mi hija porque tiene una fortaleza tremenda. Está luchando por sus hijas y eso es lo que la mantiene ahí", ha dicho, emocionado. "Rosa tiene un buen corazón", ha manifestado el padre de la interna.