El padre de Iago, el joven que desapareció en Pozuelo de Alarcón: "Ha estado en Toledo y esto se define como una inconsciencia"

Iago Negrón, el joven de19 años que desapareció el pasado 28 de diciembre en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, regresó a su casa el 31 de diciembre tras haber pasado tres días sin dar señales de vida.

Mientras su hijo estaba desaparecido, su padre, David Negrón, actualizaba los pasos que se iban dando en su investigación a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Este martes, En boca de todos ha podido hablar, en directo con David que, después del regreso de su hijo, respira aliviado.

"Ha estado en Toledo, durmiendo en el campo con un saco de dormir... Por el día, iba a Toledo a caminar, por la noche se iba al campo, solo. Llegó a Toledo en autobús y ha estado allí los tres días con la mochila. La gente no le reconocía porque iba muy oculto, no se le veía la cara porque iba con un pasamontañas", ha apuntado David.

"Cogió salchichón o chorizo y queso de casa y ha comprado pan en tiendas. Se ha gastado 15 euros en total en tres días, ha tirado de bocadillo", ha agregado el padre de Iago que, además, ha agregado: "Aparece el día 31 a las 9:00 horas en casa, él solo. Oí la puerta de su habitación, fui y me lo encontré con un pasamontañas. Estaba inconsciente totalmente de la repercusión y de lo que estaba pasando. Los primeros minutos fueron de él procesando lo que había pasado, ha estado tres días solo".

"Lloré de emoción, de alegría... Hemos tenido momentos muy emotivos cuando nos hemos encontrado con gente. Mi misión era que él procesara lo que ha hecho porque la palabra que define todo esto es 'inconsciencia'", ha señalado David Negrón que, además, ha explicado los motivos de la marcha de su hijo.

"Estaba enfadado y frustrado por una serie de cosas y le atraía la idea de desaparecer. Quería dar un vuelco a su vida, solucionar un poco las cosas a su manera de esta forma tan inconsciente. Estaba enfadado con personas puntuales, también un poco conmigo por alguna cosa puntual. Él pensaba que yo tenía que haber solucionado algunos problemas de otra manera, habíamos discutido, pero hacía tres semanas. Lo que me parecía raro es que yo, dos días antes, había estado con él tan tranquilo y tan contento", ha explicado David.

Finalmente, el padre de Iago Negrón ha recalcado que la desaparición de su hijo no responde a completar un reto viral, como se ha especulado: "Él me ha dicho que no. No ha visto su Instagram ni lo que pasaba, su cuenta está cerrada. Le he dicho que no quería que apareciera en medios porque no quiero que se piense que quiere protagonismo".