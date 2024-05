El Padre Ángel, sobre las monjas de Belorado: "Cuando pasen un par de meses verán que están solas. Yo no quisiera estar en su lugar"

La rebelión de quince monjas en Belorado, Burgos, ha generado un gran revuelo en nuestro país. Este viernes, La mirada crítica ha podido contactar en directo con el Padre Ángel, mensajero de la paz, quien ha ofrecido su opinión con respecto a lo que está ocurriendo en el convento burgalés.

"Creo que a este tema habría que quitarle hierro, sobre todo esta mañana, que aparece ya en la prensa y se comenta que los obispos tienden la mano. En la Iglesia siempre hubo cosas raras, pero siempre siguió adelante, hay que tenderles la mano a estas monjas porque hay posibilidad de que recapaciten y quieran seguir estando en la Iglesia", ha apuntado el Padre Ángel.

Asimismo, el párroco ha agregado: "Creo que las personas, a veces, somos débiles y nos pueden engañar, pero se puede recapacitar y volver a la vida real. También es posible que no quieran estar en la Iglesia y no pasa nada. Lo que es absurdo es que uno quiera estar y no quiera estar. Uno puede opinar distinto, pero después hay que obedecer en el lugar donde estás".

"A mí me da pena por ellas porque estarán sufriendo, en el fondo, y estarán esperando que alguien les tienda la mano. He visto que la conferencia, en vez de condenar, les tienden la mano. Ahora están contentas porque son protagonistas, cuando pasen un par de meses verán que están solas. Yo no quisiera estar en su lugar", ha recalcado el Padre Ángel.

"Hay que tenerles comprensión y claridad, quitar el hierro y decirles si quieren volver a la Iglesia o no. El sacerdote este tiene mala pinta. A veces, hay que perdonar si piden perdón; si no, que se les sancione, si de verdad siguen esa postura, la Iglesia les dirá que se vayan. Les estamos dando demasiado protagonismo. Sobre todo, están sufriendo las clarisas y, cuando uno ve esto... lo que es de verdad es cuando ves a estas monjas rezando, trabajando, preocupadas por los demás...", ha sentenciado el sacerdote.