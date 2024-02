Paco Porras reaparece en televisión y carga contra Yurena: "Perdí mi casa por ella"

Paco Porras, uno de los videntes más conocidos en la década de los noventa gracias al programa Crónicas Marcianas, ha reaparecido en televisión a raíz de la entrevista de Yurena en el programa ¡De viernes! de Telecinco.

La cantante, antaño conocida como Tamara, saltó a la fama entonces como novia de Paco Porras. La pandilla artística de Tamara la completaban Loly Álvarez, Tony Genil, Leonardo Dantés y Arlequín. Algunos de ellos han reaccionado a la entrevista de Yurena, donde ha confesado haber hecho un montaje de embarazo junto a Porras.

"Es un encantador de serpientes. Me propuso un montaje, es el único que yo he hecho en mi vida: me dijo que no fuese tonta y aceptase decir que éramos novios", ha desvelado Yurena.

Tras la presentación oficial como novios, Yurena ha contado que Paco Porras le propuso fingir que estaba embarazada. "Y acepté", ha recordado. "Me dejé llevar, y ese fue mi error. Jamás lo volvería a hacer, ni por todo el dinero del mundo", ha asegurado.

Porras, por su parte, ha negado tajantemente este montaje. "Esta es una individua que, surgiendo de los más bajos fondos de la nada, ha llegado a las más altas cimas de la mierda", ha valorado en un primer momento en el plató de ¡De viernes!. "Es todo mentira", ha agregado, al tiempo que el presentador, Santi Acosta, le ha pedido respeto en sus declaraciones sobre Yurena.

"¿Me ha tenido respeto ella a mí? Yo perdí mi casa", ha dicho, culpando por ello a la cantante. Según Paco Porras, fue Yurena quien había preparado ese montaje. "Claro que estaba embarazada, pero no de mí. Venía embarazada del padre de un famoso cantante, cuyo nombre voy a omitir por razones éticas, y me la coló en mi casa", ha asegurado.

Porras ha insistido en todo momento que Yurena "tenía un montaje preparado para decir que estaba embarazada de mí". Respecto a su relación, Paco Porras ha matizado que "no fue un montaje mi relación con ella, fue real como amigo".

Sin embargo, su relación actual es bien distinta. "Me ha puesto a parir y me dejó sin nada, me dejó en la ruina", ha criticado sobre Yurena.

Por otro lado, en su entrevista con ¡De viernes!, Yurena —que nació como María del Mar— también ha explicado por qué eligió Tamara como su primer nombre artístico. "María del Mar no pegaba para mi estilo. Empecé a pensar nombres y no había ninguna cantante conocida que se llamase Esmeralda ni Tamara. Se lo pregunté a un locutor de radio y me dijo que Esmeralda lo veía como nombre de cotillón, así que fue Tamara", ha indicado.