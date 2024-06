Pablo Motos 'se pasa de la raya' en 'El Hormiguero' hablando de la palabra 'reñir': "Aunque lo neguemos, nos encanta discutir"

No lo anunció al principio del programa, pero Pablo Motos, al finalizar la entrevista Camilo y ver las diferentes secciones de El Hormiguero, volvió a 'pasarse de la raya'.

En esta ocasión, el valenciano habló de reñir: "He estado mirando y esa palabra viene del latín que significa gruñir, como los cerdos. Es que nos pasamos la vida riñendo".

"Tú vas por la calle y ves a las parejas de enamorados riñendo cuando deberían estar besándose y abrazándose; los padres riñendo a los hijos; a los que van conduciendo riñéndose entre sí...", comentó.

Pablo Motos, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

Tras varios ejemplos más, el presentador destacó que "si luego le preguntas a la gente, resulta que a nadie le gusta discutir. Todo el mundo te dice que no le gusta perder el tiempo tratando de convencer a nadie de que está equivocado".

"Lo cual ya nos da una primera pista de por qué nos pasamos la vida discutiendo. Porque creemos que todos los que no piensan como nosotros están equivocados", aseguró el valenciano.

Y añadió que era por eso "y por otra cosa, porque, aunque lo neguemos, nos encanta discutir. Es una adicción como el azúcar o el móvil. Hay algo dentro de nosotros que nos hace sentir que nos jugamos mucho al discutir".

Pablo Motos, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

"Ganar o perder, para nuestro orgullo, es ser o no ser. Tener razón, como que nos da valor, nos supone inteligencia, nos coloca por encima, pero solo en nuestra cabeza", explicó.

Y continuó diciendo que "si has ganado una discusión, en la cabeza del otro, lo que has dejado en rencor y humillación. Por eso, la propuesta de esta noche es que, antes de discutir, te preguntes si será útil".

"Si es que sí, ¡adelante!, sin freno. Pero si es que no, y la mayoría de las veces es que no, a lo mejor podemos hacer el esfuerzo personal de escuchar las ideas con las que no estamos de acuerdo sin saltar, aguantando la pulsión", afirmó.

"A lo mejor, en vez de juzgar a la persona que tenemos delante, podemos intentar comprenderla, es un momento, y seguramente tendrás un día mejor. Como dijo Nelson Mandela, las guerras se acaban cuando dejas de demonizar al enemigo", concluyó el presentador.