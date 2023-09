Pablo Motos: "Me metieron en un juicio militar porque decían que me había acostado con la mujer de un comandante"

Juan del Val fue el protagonista de este martes en El Hormiguero gracias a la presentación de su nuevo libro, Bocabesada, y de lo que contó en la entrevista que le hizo Pablo Motos.

Pero el presentador le 'robó' unos minutos de ese protagonismo en la sección de las hormigas Trancas y Barrancas, que les preguntaron si agluna vez había ido a juicio.

Mientras que el escritor comentó que sí, pero que había sido algo muy leve, el conductor del programa de Antena 3 confesó que "me metieron en un juicio militar porque decían que me había acostado con la mujer de un comandante y era mentira", dejando a todo el mundo atónito.

"Hablo de cuando se hacía el servicio milita. Me quedaban dos semanas para licenciarme y me llegó la citación, un mando importante me dijo que iba para el calabozo, que me veía fatal", recordó el valenciano.

Motos continuó contando que "en el juicio me preguntaron si era verdad que me había acostado con la mujer comandante. Fue ella la que puso la denuncia".

"Intenté explicar que no lo había hecho porque era una encerrona tremenda, pero hubo un momento que se pasaron de listos con las pruebas", añadió,

El presentador señaló que le detallaron los datos que, mientras el alto mando estaba de maniobras, él, que trabajaba de recepcionista en un hotel de militares, lo hizo: "Pero él no estuvo nunca de maniobras".

"Como ya ha prescrito, así que lo voy a contar", admitió entre risas. "Como era el recepcionista, tenía la llave de todo, por lo que entré por la noche en el despacho del coronel del hotel Galera en Ceuta".

"Estuve mirando los permisos y vi el mío donde yo estaba de permiso en la fecha y en la hora que decían que había entrado en la habitación de la mujer del coronel", concluyó el presentador.