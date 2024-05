Pablo Motos, a Juan del Val: "De los que estamos aquí, el que más veces se ha orinado encima eres tú..."

Eva Longoria y Carmen Maura fueron las invitadas de este miércoles en El Hormiguero, donde le presentaron a Pablo Motos su nueva serie, Tierra de mujeres.

Tras la entrevista, el presentador dio paso a la tertulia de actualidad con María Dabán, Rosa Belmonte, Rubén Amón y Juan del Val, que hablaron tanto de política como del concierto de Taylor Swift en Madrid.

Un detalle que destacaron de los fans de la cantante es que algunos iban a llevar pañales para no tener que ir al baño durante el concierto y así no perderse nada del evento.

En ese momento, Motos le dijo a Del Val: "¿Tú has meado en pañal?". El escritor, sorprendido por la pregunta, le contestó al valenciano: "¿Cómo voy a mear yo en pañal? De pequeño entiendo que sí".

Pero el conductor del programa de Antena 3 insistió: "De los que estamos aquí, el que más veces se ha meado encima eres tú...". El madrileño le contestó: "Si sacas las cosas de contexto no se pueden entender".

"Yo no me he meado en ningún pañal, pero sí que me lo he hecho encima. El motivo es que he hecho pruebas de resistencia como varios Ironman", explicó Del Val.

Tertulia de actualidad de 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

"En esas competiciones, cuando te metes a nadar, en el neopreno te meas dos o tres veces", reconoció el colaborador de El Hormiguero. "Hay una ley que dice que en el mar se puede mear", aseguró Motos.

Del Val continuó diciendo: "En la bici también lo he hecho. Son cinco horas y pico, hay un momento en el que no te puedes parar y te meas encima. Pero voy a decir una cosa, yo, con dignidad".