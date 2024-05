Pablo Motos revela una frase que le dijo Felipe González al opinar sobre Pedro Sánchez

La tertulia de actualidad del programa El Hormiguero ha tenido doble ración esta semana a raíz del anuncio de Pedro Sánchez de continuar al frente del Ejecutivo después de cinco días de reflexión. Además del debate llevado a cabo el lunes, el pasado jueves, los habituales colaboradores del programa de Pablo Motos volvieron al programa para hablar de otros asuntos, aunque el nombre de Sánchez también estuvo presente.

En este sentido, la primera en intervenir ha sido la periodista Cristina Pardo, que se ha referido a la expresión "máquina del fango", empleada ahora por Pedro Sánchez, pero que también utilizó en su día Pablo Iglesias.

"Tengo muchas dudas con respecto a lo que ha pasado en la última semana en España, porque tengo la sensación de que, para Pedro Sánchez, la máquina del fango existe desde el momento en que hay medios de comunicación que se han referido a su mujer. Estamos en un país libre en el que se debe, se puede y conviene debatir sobre si la mujer de un presidente del Gobierno o un líder de la oposición, me da igual, comete prácticas en sus actividades empresariales, legales, éticas y estéticas. Creo que es una obligación y no pasa nada por debatir eso", ha expresado la también presentadora del programa de La Sexta Más Vale Tarde.

Pardo ha calificado de "trumpista" el hecho de que Sánchez ponga "encima de la mesa que ahora mismo son todo bulos, persecución judicial...".

En su opinión, "eso se hace con la finalidad de que si mañana hay un medio de comunicación que saca una información comprometedora sobre la mujer de Pedro Sánchez, o hay un juez que toma una decisión con respecto a ella, el discurso político será bulo, lawfare, persecución... De tal manera que el ciudadano ya no sepa exactamente qué es verdad y qué es mentira".

Ha sido entonces cuando Pablo Motos ha aprovechado este debate para mencionar una conversación que tuvo fuera de cámara con el expresidente Felipe González la última vez que visitó el programa.

"Cuando acabó, subimos y le dije: 'Es muy importante que te oiga España de esto último que has dicho, los últimos diez minutos han sido muy potentes'. Y me dijo: 'No sirve de nada que yo lo diga una vez. En política, lo más importante es repetir", le respondió el expresidente del Gobierno.

"Si tú dices 'el fango' una vez, da igual, pero si tú lo repites cien veces, eso entra en la sociedad y hay un número importantísimo de gente que, con la repetición, se lo cree", ha comentado al respecto Pablo Motos.