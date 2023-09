Pablo Motos cuenta qué cambios hizo en 'El Hormiguero' tras entrevistar por primera vez a políticos: "Me caían peor"

La periodista Sonsoles Ónega ha sido la última invitada en acudir esta semana a El Hormiguero, donde ha hablado, entre otros asuntos, de cómo ha evolucionado el periodismo en los últimos años respecto al tratamiento a los políticos. En este punto, Pablo Motos ha aprovechado para contar un cambio que hizo en su programa desde que comenzó a entrevistar a políticos.

El tema salió a relucir cuando Motos preguntó a Ónega si notaba cambios en el periodismo que ella había vivido a través de su padre (Fernando Ónega) y el actual. "Ha cambiado mucho. Han cambiado los pasillos del Congreso de los Diputados, ha cambiado muchísimo", ha enfatizado la presentadora de Y ahora Sonsoles.

Ónega ha comentado a continuación el hecho de que ahora "tuteamos a los políticos", algo con lo que no está de acuerdo. "Yo para eso soy muy antigua, yo creo que a la gente hay que tratarla de usted siempre. ¿Tú no?", interpeló la periodista a Pablo Motos.

Ha sido entonces cuando Motos ha hablado sobre las entrevistas a políticos en su programa, un formato que se ha podido ver en algunas campañas electorales, como la del pasado 23J. "Yo empecé hablándoles de tú en las primeras elecciones, y en las segundas que hice, que solo pasaron seis meses. Luego, ya, me caían un poco peor y empecé a hablarles de usted a todos", ha reconocido el presentador, que ha despertado las risas del público.

"¿Por marcar distancias, no?", quiso saber entonces Sonsoles Ónega. "Porque me parece que no tengo el trato con ellos como para hablarles de tú", respondió Pablo Motos.

En este sentido, el presentador de El Hormiguero ha admitido que en "todas las demás entrevistas, viene alguien a quien admiras, y aquí hay un señor que quiere un puesto de trabajo que es muy importante, yo voy a intentar a ver qué le saco para que sepáis quién es y qué es lo que quiere. Entonces, me parecía que era mejor tratarles de usted", ha concluido.

"El 'tú' da la cercanía, pero yo creo que en una rueda de prensa y a un político hay que tratarlo de usted", ha zanjado, por su parte, Sonsoles Ónega.